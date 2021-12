Porsche wraca do historycznych kolorów. Ponad 160 do wyboru!

W ostatnich latach popyt na samochody Porsche lakierowane na indywidualny odcień gwałtownie wzrósł. W związku z tym Porsche Exclusive Manufaktur uruchomiło w głównej fabryce w Stuttgarcie-Zuffenhausen nowe stanowisko do mieszania kolorów, co wyraźnie zwiększy możliwości produkcyjne.

Aby uzyskać pożądany odcień, specjaliści od lakierów mieszają tam szereg składników z dokładnością do pojedynczych miligramów. Każda "porcja" farby jest podzielona na dwa pojemniki: do karoserii i do elementów dodatkowych. Powierzchnie przeznaczone do lakierowania w samochodzie w dużej mierze składają się z aluminium, tworzyw sztucznych oraz kompozytów z udziałem włókien węglowych lub szklanych. Cała ta mieszanka materiałów w połączeniu z różnymi metodami nakładania lakieru i temperaturami schnięcia w zależności od komponentu wymaga nieco innych kompozycji farb. Z tego względu w przypadku każdej "porcji" lakierowane są tabliczki porównawcze, które służą później jako wzorcowe próbki kolorów podczas finalnej kontroli samochodu.

Kolor na życzenie PTS: powrót kultowych odcieni

Porsche nie tylko rozszerza swoją paletę odcieni, ale także ją przebudowuje: nazwa "Kolor niestandardowy" została zmieniona na "Kolor na życzenie PTS". Kategoria ta obejmuje wstępnie zdefiniowane kolory, technicznie zatwierdzone przez specjalistów od lakierów Porsche. Są wśród nich na przykład odcienie: Maritime Blue, Rubystar Red i Mint Green, czyli "barwne" pozycje z lat 90., które cieszą się wśród fanów Porsche statusem kultowych. W przeszłości oferowano je dla 911 (typ 964). Teraz, w ramach rozbudowanej strategii indywidualizacji Porsche, te lakiery wracają do konfiguratora. Dzięki opcji "Koloru na życzenie PTS" można zamawiać je dla aktualnych modeli Porsche.



Paleta jest bardzo zróżnicowana i zależy od serii modelowej oraz lokalizacji produkcji. W przypadku serii 911 i 718 do wyboru jest ponad 100 dodatkowych odcieni lakieru. Dla modeli Panamera, Macan oraz Cayenne zarezerwowano ponad 50 opcji, a kolejne 65 kolorów uzupełnia gamę dla nabywców Porsche Taycan.



Kolor na życzenie PTS można zamówić dla nowych konfiguracji pojazdu w Porsche Centrach. W porównaniu ze standardowymi lakierami opcja ta wydłuża czas realizacji dostawy o około 3 miesiące. Ceny w ramach danej serii modelowej różnią się w zależności od wariantu. Na przykład kolor na życzenie PTS dla większości odmian 911 i 718 kosztuje 45 297 zł. Dla 718 klasy GT oraz 911 Turbo S i klasy GT jego cena wynosi z kolei 50 806 zł.



Na początku 2022 r. oferta zostanie zintegrowana z konfiguratorem samochodów Porsche. Sukcesywnie wprowadzane będą opcje filtrowania online, na przykład według rodziny kolorów, oraz podstawowe informacje o poszczególnych odcieniach.



Kolor na życzenie PTS Plus, czyli żadnych ograniczeń

W przypadku najbardziej indywidualnych życzeń kolorystycznych Porsche Exclusive Manufaktur idzie o krok dalej: dzięki opcji "Kolor na życzenie PTS Plus" odcień lakieru można wybrać niemal dowolnie. Opcja ta jest dostępna dla linii modelowych 911, 718 i Taycan.



Procedura jest następująca: klient dostarcza Porsche Centrum próbkę oczekiwanego koloru. Ogranicza go tylko jego własna wyobraźnia - może przekazać praktycznie wszystko, od torebki po lakier do paznokci. Następnie próbka jest wysyłana do Porsche AG. Dla każdego zapytania producent przeprowadza osobną kontrolę wykonalności, która - w zależności od zakresu wymaganej pracy - może potrwać do kilku miesięcy.



Koloryści Porsche tworzą właściwą recepturę lakieru, opracowując jego odcień na podstawie dostępnych składników. Barwa jest na kilku etapach dopracowywana, tak aby odpowiadała próbce w różnych warunkach oświetleniowych, takich jak światło dzienne lub sztuczne. Później następuje sprawdzenie wykonalności lakieru w warunkach produkcyjnych, zarówno na nadwoziu, jak i na elementach dodatkowych. Niezbędne jest również określenie grubości warstwy, która pozwoli na stabilne, powtarzalne i bezbłędne malowanie. Przed lakierowaniem pojazdu klienta kolor jest nakładany na karoserię testową. Jeśli okaże się, że pożądanego odcienia nie można zrealizować zgodnie ze zwyczajowymi standardami jakości Porsche, koszty testu wykonalności poniesie producent. Przykładowe ceny za kolor na życzenie PTS Plus: 90 594 zł dla większości wariantów 911 i 718 oraz 101 612 zł dla 718 klasy GT oraz 911 Turbo (S) i klasy GT.

