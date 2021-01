Porsche Boxster 25 Years - edycja jubileuszowa

Porsche świętuje 25. urodziny gamy swoich roadsterów, prezentując specjalny, jubileuszowy wariant Boxster 25 Years. Limitowana edycja jest ograniczona do 1250 egzemplarzy na całym świecie i bazuje na odmianie GTS 4.0

Zdjęcie Porsche Boxster 25 Years

Jednym z wyróżników specjalnej serii jest na nowo zinterpretowany kolor Neodyme - to połyskujący na miedziany odcień brąz, który stanowi efektowny kontrast wobec bazowego odcienia GT Silver Metallic z , pokazowego egzemplarza z 1993 r. W jubileuszowej edycji wykorzystano go w przypadku przedniego zderzaka, bocznych wlotów powietrza przedzielonych pojedynczym "skrzelem", a także napisów i dwutonowych 20-calowych obręczy z lekkich stopów. Boxster 25 Years jest oferowany w kolorze GT Silver Metallic, ale dostępne są także odcienie Deep Black Metallic i Carrara White Metallic. Kolejnym charakterystycznym elementem jest ozdobiony napisem "Porsche" korek wlewu paliwa z serii Exclusive Design. Jego lśniące wykończenie przywodzi na myśl aluminium. Dopasowano do niego błyszczące końcówki sportowego układu wydechowego, z którymi kontrastuje czarne obramowanie przedniej szyby.

W nawiązaniu do stylu pierwowzoru, specjalny wariant łączy wnętrze wykończone skórą w kolorze Bordeaux Red z poszyciem dachowym z czerwonej tkaniny. Na dachu widnieje wytłoczony napis "Boxster 25". Zarówno wykończenie kabiny, jak i poszycie dostępne są także w kolorze czarnym. Poszerzona lista standardowego wyposażenia limitowanej edycji obejmuje między innymi pakiet elementów dekoracyjnych kokpitu z aluminium, sportowe fotele z 14-kierunkową regulacją elektryczną, listwy progowe z napisem "Boxster 25" oraz wielofunkcyjną, sportową kierownicę GT ze skórzanym wykończeniem i funkcją podgrzewania.



Zdjęcie Porsche Boxster 25 Years

Jednostka napędowa jubileuszowej edycji to 6-cylindrowy bokser o pojemności 4 litrów i mocy 400 KM - ten sam co w odmianie GTS. Jest również wykorzystywany (w 420-konnej wersji) w purystycznym 718 Spyder. Boxster 25 Years jest oferowany z 6-stopniową skrzynią manualną lub z automatyczną 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową Porsche (PDK). W specjalnym wydaniu model osiąga prędkość maksymalną 293 km/h, a w połączeniu ze skrzynią PDK i standardowym pakietem Sport Chrono przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,0 s. Standardowe elementy wyposażenia obejmują sportowe zawieszenie z Porsche Active Suspension Management i zmniejszonym o 10 mm prześwitem oraz Porsche Torque Vectoring z mechaniczną "szperą".



Porsche Boxster 25 Years

Nowe Porsche Boxster 25 Years można już zamawiać. Pierwsze samochody trafią do salonów pod koniec marca 2021 r. Ceny modelu rozpoczynają się od 459 tys. zł.