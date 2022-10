Porsche 911 GT3 RS otrzyma wyjątkowy pakiet dodatków. Cena zwala z nóg

Krzysztof Mocek Nowe samochody

Dołącz do nas:

Niemiecki producent postanowił po raz kolejny podkreślić swoje bogate dziedzictwo i zaprezentował pakiet specjalnych dodatków do wyczynowego modelu 911 GT3 RS. Obejmuje on liczne elementy stylistyczne, personalizowane akcesoria oraz - po raz pierwszy w historii marki – token NFT. Wszystko to w hołdzie dla legendarnego modelu 911 Carrera RS 2.7.

Zdjęcie Porsche 911 GT3 RS otrzyma wyjątkowy pakiet dodatków / materiały prasowe