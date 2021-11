Pierwszy Aston Martin Valkyrie gotowy!

Już wkrótce do pierwszych klientów trafią długo wyczekiwane egzemplarze brytyjskiego hipersamochodu. Ukończono już pierwszy z nich.

Zdjęcie Aston Martin Valkyrie /

Aston Martin Valkyrie czerpie inspiracje oraz technologię wprost z Formuły1. Wszystkie elementy nadwozia zostały zaprojektowane tak, by przede wszystkim zminimalizować opór powietrza oraz zachować jak najniższą wagę - finalnie nie przekracza ona tony. Co istotne, samochód został dopuszczony do ruchu ulicznego.

Hybrydowy pojazd został wyposażony w 6,5-litrowy silnik V12, który łączenie z układem elektrycznym generuje moc 1155 KM. Silnik "kręci się" aż do 11 tysięcy obrotów na minutę.



Zdjęcie Aston Martin Valkyrie /

- Ukończenie naszego pierwszego hipersamochodu to dla nas niezwykle ważny moment. Valkyrie zrodziła się z wielkiego poświęcenia wysoko wykwalifikowanych inżynierów i techników, którzy niestrudzenie pracowali nad tym by wprowadzić pojazd w fazę produkcji. Jestem pewny, że nasi klienci będą zachwyceni tym co udało się osiągnąć naszemu zespołowi - powiedział Tobias Moers, dyrektor generalny Astona Martina.

Zdjęcie Aston Martin Valkyrie /

Wszystkie samochody powstają ręcznie, a zbudowanie jednego auta wymaga poświęcenia dwóch tysięcy roboczogodzin. Zanim pojazd trafi w ręce klienta zostaje on przetestowany na torze Silverstone. Na nim również prowadzone były prace nad powstaniem samochodu.