Opel Astra Light - limitowana wersja w dobrej cenie

Astra w specjalnej wersji Light występuje tylko z topowym silnikiem benzynowym, ale i tak jest najtańsza w całej gamie.

Zdjęcie Opel Astra /

Astra Light jest oferowana wyłącznie z silnikiem 1.2 Turbo o mocy 145 KM współpracującym z sześciostopniową manualną skrzynią biegów. Auto przyspiesza do 100 km/h w 9,4 s, a średnie zużycie paliwa ma wynosić 5,5 l/100 km.



Wyposażenie standardowe odmiany Light obejmuje m.in. klimatyzację manualną, czujnik deszczu i światła, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, a także skórzaną kierownicę wielofunkcyjną, tempomat z ogranicznikiem prędkości oraz światła do jazdy dziennej w technologii LED. Standardem jest też system multimedialny z 7-calowym ekranem dotykowym.

Opel Astra Light kosztuje standardowo 85 800 zł. Korzystając z obecnej promocji można go mieć już za 69 900 zł, co czyni go najtańszą propozycją w gamie tego modelu.