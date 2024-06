Spis treści: 01 Volkswagen Golf R. Wygląd

02 Wnętrze Volkswagena Golfa R

03 Volkswagen Golf R. Jaki napęd?

04 Volkswagen Golf R a pakietem R-Performance

05 Ile kosztuje Volkswagen Golf R?

Volkswagen Golf R. Wygląd

Volkswagen Golf i jego odmiana kombi, Golf Variant, po liftingu doczekały się najmocniejszej wersji - R. W porównaniu do wersji "cywilnych" auto otrzymało bardziej agresywną stylizację. Zupełnie nowe są zderzaki czy pakiet ospojlerowania. Opcjonalnie auto może być wyposażone w 19-calowe kute felgi. Charakteryzują się one stosunkowo niewielką wagą (osiem kilogramów) oraz lepszym chłodzeniem hamulców.

Zdjęcie Volkswagen Golf R opcjonalnie może być wyposażony w specjalne 19-calowe felgi o wadze ośmiu kilogramów. / materiały prasowe

Wnętrze Volkswagena Golfa R

Wewnątrz znajdziemy 12,9-calowy ekran multimediów, z poprawioną grafiką i odświeżoną strukturą menu. Na nowo opracowano sterowanie dotykowymi suwakami do obsługi klimatyzacji i regulacji głośności. Asystent głosowy oferuje dostęp do opartego na sztucznej inteligencji oprogramowania "ChatGPT". W obu wersjach nadwozia Golf R standardowo wyposażony jest w tzw. Digital Cockpit Pro z wyświetlaczem kierowcy o przekątnej 10 cali.

Zdjęcie Wewnątrz Volkswagena Golfa R można liczyć m.in. na 12,9-calowy ekran multimediów. / materiały prasowe

Oprócz tego można liczyć na sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami z logo R na oparciach. W opcji dostępne jest np. tapicerka ze skóry nappa w czarnym kolorze z elementami imitującymi karbon. Volkswagen zwraca również uwagę na pojemność bagażnika wersji kombi. Golf Variant przy złożonej tylnej kanapie oferuje 1 642 litry przestrzeni.

Zdjęcie Volkswagen Golf R dostępny jest również z nadwoziem kombi. Przy złożonej tylnej kanapie bagażnik oferuje 1 642 litry pojemności. / materiały prasowe

Volkswagen Golf R. Jaki napęd?

Za wprawianie w ruch Volkswagena Golfa R odpowiada silnik2.0 TSI, który współpracuje z siedmiobiegową przekładnią DSG i za jej pośrednictwem napędza wszystkie cztery koła. Samochód dysponuje mocą 333 KM, maksymalny moment obrotowy wynosi 420 Nm. Prędkość maksymalna jest ograniczona do 250 km/h, ale po nabyciu opcjonalnego pakietu R-Performance wzrasta do 270 km/h. Zgodnie z informacjami podanymi przez producenta, na rozpędzenie się do 100 km/h Golf R potrzebuje 4,6 sekundy, a wersja kombi 4,8 s. Volkswagen zwraca uwagę, że Golf R to nie tylko najszybszy Golf w historii, ale również - obok Arteona R Shooting Brake - najszybszy model w całej gamie.

Zdjęcie Za wprawianie w ruch Volkswagena Golfa R odpowiada dwulitrowy silnik benzynowy generujący 333 KM i 420 Nm. / materiały prasowe

Volkswagen Golf R a pakietem R-Performance

W pakiecie R-Performance otrzymujemy także dwa dodatkowe tryby jazdy skalibrowane pod kątem jazdy po torze - Drift i Special. Ten drugi został specjalnie dostosowany do warunków panujących na torze Nurburgring, a dokładniej na słynnej pętli północnej - Nordschleife. Ponadto pakiet obejmuje większy spoiler dachowy, a także licznik okrążeń oraz miernik przeciążenia.

Zdjęcie Volkswagen Golf R z pakietem R-Performance oferuje m.in. licznik okrążeń czy miernik przeciążenia. / materiały prasowe

Golf R dostępny będzie również w wersji Black Edition. Charakteryzuje się tym, że cały samochód pokryty jest czarnym kolorem. Ponadto ma ciemniejsze emblematy Volkswagena oraz wersji R, czarne zaciski hamulcowe, czarne 19-calowe felgi i czarne końcówki rur wydechowych. W standardzie tej wersji znaleźć można również reflektory IQ.LIGHT LED oraz elementy wyposażenia z pakietu R-Performance.

Ile kosztuje Volkswagen Golf R?

Volkswagen poinformował, że przedsprzedaż Golfa R rozpocznie się w Niemczech 3 lipca. Auto dostępne będzie od 53 795 euro (ok. 231 tys. zł), a Variant od 55 065 euro (ok. 237 tys. zł).

Zdjęcie Volkswagen Golf R standardowo oferuje 250 km/h. Z pakietem R-Performance wzrasta ona do 270 km/h. / materiały prasowe

Zdjęcie Na fotelach ze zintegrowanymi zagłówkami znajdziemy emblemat R. / materiały prasowe

Zdjęcie Volkswagen Golf R dostępny będzie również w wersji Black Edition. Charakteryzuje się ona czarnym lakierem nadwozia, czarnymi felgami czy przyciemnionymi emblematami Volkswagena i odmiany R. / materiały prasowe

Zdjęcie Ceny Volkswagena Golfa R w Niemczech startują od 53 795 euro. / materiały prasowe