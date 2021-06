Nowy Opel Astra na pierwszych zdjęciach

Opel zaprezentowała pierwsze zdjęcia zapowiadające nową Astrę, która będzie pierwszą generacją zelektryfikowanego kompaktu niemieckiej marki. Samochód wyznacza też kierunek rozwoju wzornictwa kolejnych osobowych modeli marki.

Centralny element przodu to kolejne rozwinięcie motywu Opel Vizor zastosowanego po raz pierwszy w nowej Mokce. Z nowym obliczem marki zajmującym cały przód samochodu zintegrowano szereg nowych rozwiązań technicznych, w tym wyjątkowo wąskie światła główne IntelliLux LED. Z tyłu nowy napis Astra został umieszczony pośrodku mocno ściętej, muskularnej pokrywy bagażnika.

We wnętrzu możemy znaleźć w pełni przeszklony cyfrowy kokpit Pure Panel nowej generacji nawiązuje do jednolitej płaszczyzny Opel Vizor. Najważniejsze informacje są wyświetlane na dwóch panoramicznych i ustawionych w poziomej linii ekranach zwróconych ku kierowcy. Fizyczne przyciski zredukowano do minimum, nadając im formę dopracowanych stylistycznie klawiszy. Wysoką jakość wnętrza podkreślono kształtami, fakturą i materiałami zastosowanymi w nowo zaprojektowanej kierownicy oraz ergonomicznych fotelach.

Nowa generacja modelu Astra, zaprojektowana stylistycznie i technicznie w Rüsselsheim w Niemczech, będzie dostępna jako pięciodrzwiowy hatchback oraz kombi Sports Tourer. Produkcja rozpocznie się jeszcze w tym roku w zakładach w Rüsselsheim. Szczegółowe informacje o nowej generacji kompaktowego modelu Opla mają pojawić się już wkrótce.

