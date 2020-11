Nowy Nissan ​Qashqai prawie bez tajemnic

Nowa odsłona crossovera Nissana zadebiutuje dopiero wiosną przyszłego roku, ale już teraz producent zdradził bardzo wiele szczegółów na temat tego modelu.

Qashqai trzeciej generacji jest pierwszym nowym modelem przeznaczonym na rynek europejski wykorzystującym platformę CMF-C. Głównym założeniem koncepcji inżynieryjnej było zachowanie obecnych proporcji auta, aby nadal było łatwe w zaparkowaniu, a przy tym wystarczająco przestronne.



W konstrukcji nadwozia wykorzystano lżejsze materiały, a także zaawansowane techniki tłoczenia i spawania, których celem było zwiększenie wytrzymałości nadwozia przy jednoczesnym zmniejszeniu jego masy. Po raz pierwszy w modelu Qashqai pokrywa bagażnika została wykonana z tworzywa kompozytowego, co pozwala zaoszczędzić 2,6 kg.

Wykorzystanie stali o bardzo wysokiej wytrzymałości (UHSS) w konstrukcji auta zwiększyło się o 50%. Materiał UHSS, zapewniając najwyższą możliwą wytrzymałość na rozciąganie w tych miejscach konstrukcji nadwozia, w których jest to wymagane, na przykład w strefach zgniotu, nie powoduje istotnego zwiększenia masy nadwozia. Tradycyjnie, materiały o wyższej wytrzymałości na rozciąganie stwarzają problemy przy spawaniu lub łączeniu z innymi elementami konstrukcji. W procesie produkcji nadwozia modelu Qashqai zastosowano spoiwo strukturalne do wzmocnienia i wykonania połączeń o wysokiej wytrzymałości w miejscach, w których słupki przednie, tylne i środkowe łączą dach i płytę podłogową.

Przednie i tylne drzwi, przednie błotniki oraz pokrywa przedziału silnika zostały wykonane z aluminium, co pozwoliło uzyskać oszczędność masy na poziomie 21 kg w stosunku do nadwozia Nissana Qashqai obecnej generacji.

Zasadnicza konstrukcja platformy CMF-C została zoptymalizowana w celu uzyskania bardziej spójnego kształtu i lepszego przenoszenia siły zderzenia. Pozwoli to na skuteczniejsze pochłanianie energii przez konstrukcję w strefach kontrolowanego zgniotu, zmniejszając tym samym potencjalne obciążenia przenoszone na pasażerów w razie wypadku.

Zaawansowana technologia produkcji oznacza wymierne korzyści dla klientów w postaci obniżenia łącznej masy nadwozia o 60 kg i zwiększenia jej sztywności o 41% w porównaniu z modelem obecnej generacji. Efektem tych zabiegów jest udoskonalony samochód, oferujący komfort jazdy i właściwości jezdne znane z aut z wyższych segmentów, najwyższy poziom bezpieczeństwa biernego oraz poprawa ogólnej wydajności pojazdu.

Nowa platforma CMF-C charakteryzuje się sztywnością skrętną znaną z samochodów z wyższych segmentów. Dzięki temu uzyskano precyzyjniejszą pracę zawieszenia, zapewniając kierującemu stabilne prowadzenie i optymalną reakcję na ruchy kierownicą, a także dając mu większe poczucie pewności i komfortu podczas jazdy po drogach o nierównej nawierzchni.

Platforma CMF-C wykorzystana w nowym Nissanie Qashqai umożliwiła również zoptymalizowanie układu kolumn MacPhersona na przedniej i tylnej osi. W modelu Qashqai z napędem na jedną oś, do wersji z 19-calowymi obręczami kół włącznie, w tylnym zawieszeniu zastosowano belkę skrętną. W wersji z 20-calowymi obręczami kół oraz we wszystkich wersjach z napędem na cztery koła zastosowano zawieszenie wielowahaczowe.

Nowy Qashqai wpisuje się w szerszą strategię elektryfikacji firmy Nissan i oferuje klientom dwa rozwiązania w zakresie układów napędowych. Silnik benzynowy o pojemności 1,3 litra został gruntownie zmodernizowany w celu połączenia go z układem miękkiej hybrydy. 12-woltowa instalacja elektryczna w układzie miękkiej hybrydy obejmuje oddzielny zestaw akumulatorów litowych zamontowany pod podłogą i napędzany paskiem generator, który umożliwia odzyskiwanie energii podczas hamowania. Odzyskiwana energia jest wykorzystywana następnie do zasilania układów silnika, co wydłuża czas działania systemu Stop&Start, i w rezultacie przekłada się na zmniejszenie emisji CO 2 przez silnik. Dodatkowo, układ umożliwia automatyczne doładowanie akumulatora przy zdjęciu nogi z pedału przyspieszenia i zapewnia zwiększenie momentu obrotowego przy przyspieszaniu.

Alternatywą będzie układ e-POWER, który składa się z silnika benzynowego z alternatorem, falownika, wysokowydajnego akumulatora oraz silnika elektrycznego. W konwencjonalnych systemach hybrydowych silnik elektryczny niskiej mocy jest wspomagany silnikiem benzynowym, który również napędza koła samochodu. W systemie e‑POWER silnik benzynowy nie jest połączony z kołami, a służy jedynie do doładowywania akumulatora. Różnica w stosunku do w pełni elektrycznego samochodu polega na tym, że źródłem energii jest nie tylko akumulator, ale także silnik spalinowy. Alternator napędzany silnikiem spalinowym utrzymuje poziom naładowania akumulatora, ale może również dostarczać energię elektryczną bezpośrednio do silnika elektrycznego w celu uzyskania dodatkowej mocy.



Nowy Qashqai zostanie wyposażony w udoskonaloną wersję technologii wspomagającej kierowcę ProPILOT, która oferuje jeszcze więcej funkcji w porównaniu do oryginalnego systemu, zapewniając kierowcy większe wsparcie. Odpowiednio przyspiesza lub wyhamowuje samochód, aby poprawić płynność jazdy jednym pasem autostrady. System może automatycznie zwiększyć prędkość pojazdu do zadanego poziomu i w razie potrzeby, np. podczas jazdy w korku, wyhamować go i zatrzymać. ProPILOT jest również w stanie automatycznie wznowić jazdę, jeżeli zatrzymanie samochodu nie trwało dłużej niż 3 sekundy, a stojące przed nim pojazdy ruszyły.

Układ kierowniczy, dzięki współpracy z kamerą, nieustannie aktualizuje położenie samochodu, pomagając utrzymać go pośrodku pasa ruchu, przy jednoczesnym zachowaniu zadanej prędkości, z zastrzeżeniem możliwości jej dostosowania w celu utrzymania bezpiecznego dystansu od poprzedzającego pojazdu.

Udoskonalona wersja systemu w Nissanie Qashqai jest w stanie dostosowywać prędkość pojazdu do zmieniających się warunków panujących na drodze, na przykład, w momencie przekroczenia granicy wjazdu do strefy ograniczenia prędkości podczas jazdy autostradą system może odczytać znaki drogowe oraz wziąć pod uwagę dane dotyczące ograniczenia prędkości pochodzące z systemu nawigacyjnego, zwalniając do wymaganej prędkości, co oznacza, że kierowca nie musi ręcznie dostosowywać prędkości na tempomacie.

System może również korzystać z danych z systemu nawigacji i odpowiednio dostosowywać prędkość, na przykład zwalniając przed ostrym zakrętem lub zjazdem z autostrady. Co więcej, ProPILOT z Navi-link jest w stanie komunikować się z czujnikami monitorującymi strefę tzw. martwego pola widzenia, aby poprzez odpowiednią korektę kierownicy pomóc zainterweniować, aby zapobiec manewrowi zmiany pasa ruchu, jeżeli w strefie martwego pola znajduje się pojazd.

Pozostałe udoskonalenia obejmują ostrzeżenie o możliwości kolizji bocznej, które sprawdza się w szczególności w ruchu miejskim. System ostrzega kierowcę w przypadku wykrycia ryzyka kontaktu z obiektem znajdującym się z boku samochodu. Funkcja ta jest szczególnie przydatna podczas wykonywania manewrów na parkingach centrów handlowych. Dzięki zoptymalizowanej funkcji ostrzeżeń systemu wykrywania ruchomych obiektów nowy Qashqai może również zainterweniować, aby zapobiec kolizji przy wyjeżdżaniu tyłem z miejsca parkingowego, poprzez uruchomienie układu hamulcowego i zatrzymanie samochodu w razie wykrycia w pobliżu poruszającej się przeszkody.

W obecnej generacji modelu Qashqai, wprowadzonej do sprzedaży w 2014 roku, światła wykonane w technologii LED są dostępne wyłącznie w wyższych wersjach wyposażenia. W najwyższej wersji wyposażenia Tekna zastosowano reflektory w technologii LED z funkcją sterowania adaptacyjnego, która dostosowuje dynamicznie kierunek wiązki światła w czasie pokonywania zakrętu w zależności od prędkości samochodu i kąta obrotu kierownicy.



Dla nowego modelu Qashqai inżynierowie Nissana opracowali zaawansowany układ reflektorów, który dostosowuje kształt wiązki światła do warunków drogowych i innych użytkowników drogi. Reflektory składają się z 12 indywidualnych segmentów, które automatycznie dostosowują wiązkę światła do sytuacji na drodze i wygaszają jej fragmenty z chwilą wykrycia pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka. Dzięki temu rozwiązaniu reflektor może emitować jaśniejszą wiązkę światła o szerszym kącie i większym zasięgu, a regulacja kształtu snopa światła gwarantuje optymalne oświetlenie drogi bez powodowania efektu oślepiania innych kierowców.