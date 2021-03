Nowy Jeep Grand Cherokee już jeździ po polskich drogach

Kolejna generacja flagowego (obecnie) modelu Jeepa pojawi się w polskich salonach pod koniec 2021 roku. Nam jednak udało się go spotkać już teraz.

Zdjęcie Zamaskowany Jeep Grand Cherokee / Premiery Jeep Grand Cherokee L. Nowa generacja!

Zaprezentowany na początku tego roku nowy Grand Cherokee (póki co tylko w wersji L) na stanowić duży przeskok w porównaniu do poprzednika. Auto zachowało typowe dla Jeepów elementy stylistyczne oraz proste kształty nadwozia, ale prezentuje się znacznie nowocześniej od poprzednika.

Niestety my nie mogliśmy docenić wyglądu nowego Grand Cherokee na żywo, ponieważ spotkaliśmy nadal zamaskowany egzemplarz. Charakterystyczna sylwetka oraz reflektory nie dawały jednak wątpliwości co do tego, z jakim autem mamy do czynienia.



Niewiadomą natomiast pozostaje, czy była to wydłużona wersja L, czy też niezaprezentowana jeszcze odmiana "krótka". Z jednej strony pełne maskowanie sugerowałoby, że mamy do czynienia z autem, które jeszcze nie miało premiery (chociaż poza dodatkowymi centymetrami nie powinno się niczym różnić z zewnątrz). Z drugiej jednak, ponieważ Grand Cherokee ma pojawić się w Polsce dopiero pod koniec roku, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby Jeep nie chciał jeszcze afiszować się z tym autem na ulicach, chociaż wiemy już o nim wszystko.