Nowa Kia Sportage w europejskiej wersji na pierwszych szkicach

Nowe samochody Kia Sportage - poznaliśmy dane techniczne

Nowy Sportage po raz pierwszy będzie dostępny w wersji zaprojektowanej specjalnie z myślą o europejskim rynku. Jak przekonuje Kia, ma on "ustanowić nowe standardy w swoim segmencie, zaspokoić gusta europejskich odbiorców i sprostać wymaganiom rozmaitych dróg Starego Kontynentu". Ma to udać się za sprawą nowoczesnej stylistyki oraz nowoczesnemu projektowi wnętrza, "najnowocześniejszej technologia łączności ze światem zewnętrznym, bardzo wydajnych i zaawansowanych układów napędowy oraz najnowszych systemów z zakresu bezpieczeństwa biernego, aktywnego oraz wspomagania kierowcy". Producent zapewnia wręcz, że Sportage będzie zbliżał się do modeli klasy premium. Także pod kątem komfortu oraz świetnego prowadzenia.

Reklama

Auto zostało zaprojektowane według nowego języka stylistycznego Kii, nazwanego "Przeciwieństwa, które się uzupełniają". Wersja europejska ma bardziej kompaktową sylwetkę, co sugeruje jeszcze wyższy poziom precyzji prowadzenia i lepsze osiągi niż dotychczas. Obydwie cechy są postrzegane jako idealne dla samochodów użytkowanych na europejskich drogach. Nowego Sportage "zaprojektowanego jako najbardziej dynamiczny i stylowy SUV w segmencie", charakteryzuje dynamiczna sylwetka z wyraźnymi przetłoczeniami, które falują na płaskich powierzchniach blachy.

Zdjęcie Kia Sportage /

Jak wyjaśnia dalej producent, szkice wskazują na dynamiczny przód z precyzyjnie wykonaną czarną osłoną chodnicy, która rozciąga się na całą szerokość auta. Wlot powietrza do chodnicy w kształcie tygrysiego nosa, od lat wyróżniający modele marki Kia, zinterpretowano na nowo. Łączy się on teraz z charakterystycznymi światłami do jazdy dziennej w kształcie bumerangu i z matrycowymi reflektorami w technologii LED.

Zdjęcie Kia Sportage /

Kolejną nowością w wypadku Sportage, którą widać na szkicach, jest czarny dach. Jeszcze bardziej podkreśla on zarówno sportowy charakter, jak i dynamiczny kształt słupka C. Wyraźnie zaznaczone boczne linie nadwozia, które podkreślają jego szerokość, spotykają się z tyłu ze smukłymi światłami do jazdy dziennej. Łączą się one w świetlny pas, który przebiega nad nowym logo Kia. Sportowy charakter nowego Sportage w europejskiej wersji ma podkreślać także czarny tylny zderzak.

Zdjęcie Kia Sportage /

Nowa Kia Sportage w wersji europejskiej zadebiutuje podczas cyfrowej premiery na żywo, która odbędzie się w środę, 1 września o godzinie 11:00. Sprzedaż nowej KiiSportage rozpocznie się jeszcze w tym roku.

***