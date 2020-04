Nowa Honda Jazz z centralną poduszką powietrzną

Jazz jest pierwszym europejskim modelem w swojej klasie, który będzie standardowo wyposażony w przednią centralną poduszkę powietrzną. Wprowadzone rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa biernego jest jednym z elementów kompleksowego pakietu systemów bezpieczeństwa i wspomagania kierowcy nowej generacji modelu.

Zdjęcie Honda Jazz /

Przednia centralna poduszka powietrzna zamontowana jest w tylnej części siedzenia kierowcy i w chwili wypadku wypełnia przestrzeń między kierowcą a pasażerem. Poduszka ta, jedna z 10 w nowym Jazzie, pomaga uniknąć bezpośredniego zderzenia ciał kierowcy i pasażera w przypadku kolizji bocznej. Za wypełnienie poduszki w sektorze, w którym ma zapewnić ona maksymalną ochronę, odpowiadają trzy zaczepy mocujące, które podczas wyzwalania prowadzą ją po łuku wokół kierowcy. Aby zrealizować tę nową funkcję, zespół inżynierów tak opracował kształt poduszki, by pasował on do górnej części zagłówka nowo zaprojektowanego fotela kierowcy.

Centralna przednia poduszka powietrzna, w przypadku zderzenia bocznego, współpracuje z dwoma innymi systemami. Boczny ruch pasażera ograniczają napinacze pasów bezpieczeństwa, zarówno pasa kierowcy, jak i pasażera, wspomagane dodatkowo przez podwyższony środkowy podłokietnik. Nowe rozwiązanie może zmniejszyć obrażenia głowy osoby siedzącej po stronie kolizji o 85% i o 98% w przypadku, gdy siedzi ona po przeciwnej stronie od zderzenia (według testów wewnętrznych Hondy).

Kolejne ulepszenia nowego Jazza obejmują system bocznych poduszek powietrznych dla pasażerów tylnych siedzeń. Te unikalne poduszki powietrzne, zainstalowane w bokach oparcia tylnej kanapy, aktywują się podczas kolizji bocznej, aby chronić pasażerów przed uderzeniem w drzwi i słupek C. Poduszki zaprojektowano w kompaktowym rozmiarze, tak by nie stracić możliwości podnoszenia siedzisk w ramach systemu "magic seats".

Zdjęcie Honda Jazz /

Nowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa pasażerów wejdą na rynek w momencie, gdy Euro NCAP - zwracając uwagę na poważne skutki zderzeń bocznych - wprowadzi w 2020 roku nowe zasady dotyczące testów zderzeniowych. Zasady te rozszerzą zakres badań dot. ochrony pasażerów siedzących podczas zderzeń bocznych po przeciwległej stronie samochodu.

Poza przednią centralną poduszką powietrzną, kierowcę chroni poduszka kolanowa, eliminująca urazy nóg oraz poprawiająca ochronę głowy i klatki piersiowej dzięki ograniczeniu ruchu całego ciała do przodu.

Zdjęcie Honda Jazz /

Nowy Jazz posiada strukturę zbudowaną według opracowanej przez Hondę koncepcji technologicznej Advanced Compatibility Engineering która zwiększa ochronę pasażerów w przypadku zderzenia i jest podstawą doskonałych własności w zakresie bezpieczeństwa biernego. Szkielet połączonych ze sobą elementów strukturalnych rozprowadza energię zderzenia w przedniej partii pojazdu bardziej równomiernie, redukując siły przenoszone na przedział pasażerski. Struktura nie tylko chroni samochód i pasażerów, rozpraszając energię zderzenia w całej strukturze nadwozia, ale także redukuje energię kinetyczną przenoszoną na inne uczestniczące w kolizji pojazdy. Zakres skuteczności ochrony pasażerów przez obejmuje zarówno kolizje z dużymi, jak i małymi pojazdami.

Zdjęcie Honda Jazz /

Honda zadbała także o systemy bezpieczeństwa czynnego, takie jak wykrywanie ryzyka kolizji z innymi pojazdami (również w ruchu poprzecznym) oraz z pieszymi i rowerzystami. Auto zapobiega także niekontrolowanemu zjechaniu z pasa ruchu, a także z drogi, nawet jeśli na jej krawędzi nie ma wyznaczonej linii.