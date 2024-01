Nadchodzi Alfa Romeo Milano. To będzie przełomowy model w historii marki

Spis treści: 01 Alfa Romeo Milano - co o niej wiemy?

02 Alfa Romeo Milano - elektryczna lub benzynowa

03 Alfa Romeo Milano - ten projekt prowadzą najlepsi

04 Alfa Romeo Milano - produkcja w polskiej fabryce

05 Alfa Romeo Milano - premiera już niebawem

Wiosną tego roku, a dokładniej 10 kwietnia, zostanie zaprezentowana Alfa Romeo Milano. Zupełnie nowy i przełomowy model segmentu B-SUV w gamie włoskiego producenta. Jak można się spodziewać, w głównej mierze będzie bazował na rozwiązaniach, które znamy już z Jeepa Avenger czy Fiata 600. Co to oznacza?

Alfa Romeo Milano - co o niej wiemy?

O włoskiej nowości koncernu Stellantis nie wiadomo jeszcze zbyt wiele. Producent zdradził do tej pory tylko tyle, że będzie spokrewniona z innymi modelami prezentowanymi w ostatnich latach. Crossover z Turynu będzie więc mierzyć ok. 4,2 m długości i będzie występować zarówno w wersji elektrycznej, jak i spalinowej.

Zdjęcie Alfa Romeo Milano zadebiutuje 10 kwietnia w Mediolanie / Alfa Romeo

Alfa Romeo Milano - elektryczna lub benzynowa

Odmianę bezemisyjną napędzi jeden silnik elektryczny o mocy 156 KM i 260 Nm momentu obrotowego, co w przypadku bliźniaczych modeli oznacza sprint do “setki" w ok. 9 sekund. Litowo-jonowy akumulator o pojemności 54 kWh pozwoli na przejechanie ok. 400 kilometrów w cyklu mieszanym, a maksymalna moc ładowania prądem stałym (DC) będzie ograniczona do 100 kW.

Spalinowy wariant, który z pewnością będzie tańszy, będzie napędzany przez benzynową jednostkę 1.2 Turbo o mocy 100 KM, wspieraną przez 48-woltowy układ miękkiej hybrydy. W tym wydaniu samochód za przenoszenie momentu obrotowego (205 Nm) na przednią oś odpowiedzialna będzie 6-biegowa skrzynia automatyczna.

Zdjęcie Nowa Alfa Romeo Milano będzie dostępna w wersji elektrycznej i spalinowej / Alfa Romeo

Alfa Romeo Milano - ten projekt prowadzą najlepsi

Alfa Romeo Milano jest w ostatniej fazie testów. Ostatnie poprawki z wykorzystaniem toru testowego Balocco wprowadzają najlepsi inżynierowie marki, którzy maczali swoje palce w takich modelach jak: 4C, 8C, Giulia i Stelvio Quadrifoglio czy Giulia GTA.

Alfa Romeo Milano - produkcja w polskiej fabryce

Z uwagi na fakt, że włoski B-SUV jest zaprojektowany na tej samej platformie, co Jeep Avneger i Fiat 600, nowość z Turynu również będzie produkowana w śląskiej fabryce. Z zakładu w Tychach od 1975 roku wyjechało już ponad 12,5 mln samochodów. Obecnie przy produkcji aut pracuje ponad 2 tys. aut.

Alfa Romeo Milano - premiera już niebawem

Pierwsza, elektryczna Alfa Romeo Milano zostanie zaprezentowana światu 10 kwietnia podczas wydarzenia organizowanego w Mediolanie. Wówczas powinniśmy również poznać szczegóły dotyczące wersji spalinowej, a nieco później polskie ceny i specyfikacje. Samochody mogą pojawić się na polskich drogach jeszcze w tym roku.