Mercedes klasy T - zapowiedź zupełnie nowego modelu

Trochę osobowy, trochę użytkowy - nowość od Mercedesa ma być skierowana do osób szukających niedużego, ale wielozadaniowego pojazdu.

Klasę T przedstawiciele Mercedesa przedstawiają jako "kompaktowego miejskiego vana dla rodzin oraz miłośników aktywnego wypoczynku, a także do pracy". Producent porównuje koncepcję swojej nowości do klasy V - czyli vana, który zależnie od konfiguracji, może być luksusowym albo czysto praktycznym środkiem transportu.

W przeciwieństwie jednak do większego modelu, klasa T ma być skierowana do osób prywatnych. Co ciekawe, Mercedes zapewnia, że samochód będzie wyceniony atrakcyjnie, w stosunku do możliwości i jakości jakie zaoferuje.

Z pierwszej opublikowanej grafiki trudno ocenić jakim dokładnie samochodem będzie klasa T, podobnie jak z pierwszych wypowiedzi przedstawicieli marki. Pod koniec swojego komunikatu Mercedes zdradza jednak, że klasa T będzie lepiej wyposażoną i wykończoną wersją nowego Citana. Podobnie jak klasa V i Vito, jeden model będzie oferowany pod marką Mercedes-Benz, a drugi Mercedes-Benz Vans. Auto ponownie powstanie we współpracy z Renault i dostępne będzie w wersji elektrycznej.