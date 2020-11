Mercedes-AMG GT Black Series najszybszym autem na Nurburgringu

Mercedes ostatnio postanowił chyba stać się najszybszą marką na Nurburgringu. Niedawno zdobył tytuł najszybszej limuzyny, a teraz najszybszego auta produkcyjnego, jakie pokonało Zielone Piekło.

Zdjęcie Mercedes-AMG GT Black Series / Nowe samochody Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ 4-drzwiowe coupe z rekordem na Nurburgringu

Niedawno informowaliśmy, że Mercedes-AMG GT 63 S 4-drzwiowe coupe 4MATIC+ został najszybszym czterodrzwiowym samochodem (choć drzwi ma pięcioro) na Nurburgringu, odbierając ten tytuł odświeżonej Panamerze Turbo S. Niedługo po odebraniu rekordu Porsche, Mercedes zwrócił swoją uwagę na rekord należący do Lamborghini.

Reklama

Mowa o Aventadorze SVJ, który w lipcu 2018 rok ustanowił rekord przejazdu dla samochodu seryjnego. Jego wynik to 6:44,97. Zadanie pobicia tego rekordu wyznaczono oczywiście Mercedesowi-AMG GT w najostrzejszej wersji Black Edition. Poza mocno zmienioną aerodynamiką, w porównaniu do innych odmian (w tym ogromnym tylnym skrzydłem), wyróżnia się zmodyfikowanym zawieszeniem oraz mocą podniesioną do 730 KM.

Przed próbą bicia rekordu, inżynierowie AMG oraz kierowca Maro Enge sprawdzili szereg ustawień auta i wybrali najbardziej optymalne pod Nurburgring. Przykładowo tylny spojler ustawiono w środkowym położeniu, przednie zawieszenie obniżono o 5 mm, a tylne o 3 mm, zmieniono kąt ustawienia kół, a adaptacyjne stabilizatory miały najtwardsze ustawienie. Samochód obuto też w opony Michelin Pilot Sport Cup 2 R MO z miękkiej mieszanki.

Zdjęcie Mercedes-AMG GT Black Series /

Wszystkie te drobne zmiany opłaciły się i Mercedes-AMG GT Black Series przejechał Nurburgring w rekordowym czasie 6:43,616.