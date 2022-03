Wszystko zaczęło się w 1967 roku, kiedy dwóch byłych pracowników Mercedesa stworzyło niewielki zakład, zajmujący się silnikami wyścigowymi. Przewijamy czas o 55 lat i mamy wyjątkową dywizję Mercedesa, odpowiedzialną za przygotowywanie sportowych wersji modeli tej marki, zatrudniającą ponad 2000 pracowników.

Modelem, który ma pomóc w uczczeniu jubileuszu AMG, jest G 63 w wersji Edition 55. Dostępna jest ona w czarnym, metalicznym kolorze lub białym z ekskluzywnej gamy manufaktur. Wyróżnia się także 22-calowymi, kutymi alufelgami oraz naklejkami na dolnej części drzwi z herbem AMG.

We wnętrzu z kolei znajdziemy czerwoną skórę z czarnymi elementami, listwy ozdobne z włókna węglowego, kierownicę pokrytą mikrofibrą oraz oznaczenia "55 AMG" w kilku miejscach.

Nic nie zmieniło się natomiast pod maską. Nadal pracuje tam 4-litrowe, podwójnie doładowane V8 o mocy 585 KM, które rozpędza AMG G 63 do 100 km/h w 4,5 s.

Mercedes-AMG G 63 Edition 55 to nie tyle osobna wersja, co pakiet, który można zamówić, konfigurując swoją klasę G. Koszt takiego pakietu to 17 850 euro.

