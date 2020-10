Mazda CX-3 z "uproszczoną" gamą silników i drobnymi zmianami

Po pięciu latach od debiutu oraz dwóch po poprzednim face liftingu, Mazda zafundowała CX-3 kolejną, drobną modernizację.

Najważniejszą zmianą wprowadzoną w CX-3 jest "uproszczenie" gamy silnikowej, jak to określił sam producent. Z oferty znika tym samym odmiana 2.0 150 KM oraz diesel 1.8 115 KM, a wraz z nimi możliwość zamówienia napędu na wszystkie koła. Od teraz dostępna będzie tylko wersja 2.0 o mocy 121 KM, występująca ze skrzynią manualną lub automatyczną. W pierwszym przypadku przyspieszenie do 100 km/h trwa 9,1 s, a w drugim 9,9 s. Mazda przypomina też o wprowadzonym niedawno układzie odłączania dwóch cylindrów, który ma pozwolić na obniżenie spalania i emisji CO2 o 14 procent.

Jedną z prawdziwych nowości, są zmienione fotele przednie, które mają teraz bardziej ergonomiczny kształt i lepiej podpierają ciało. Z kolei system multimedialny wzbogacono o standard DAB+, a Android Auto i Apple CarPlay (teraz działające bezprzewodowo) oferowane są standardowo. Auto ma tez system kamer dookolnych, a kluczyk zyskał nowy wygląd.

Pozostałe nowości to na przykład lakier Polymetal Grey, standardowo oferowane samościemniające się lusterko oraz system wykrywania pieszych, który teraz działa także nocą. Co ciekawe, ten ostatni element prezentowano jako nowość przy okazji liftingu przeprowadzonego dwa lata temu.

Do oferty dołącza także limitowana wersja o nazwie Special Edition, która wyróżnia się siedzeniami pokrytymi białą skórą, połączoną z "podobnym do zamszu", jasnobrązowym materiałem w środkowej ich części. Trafił on także na boczki drzwi oraz na pas pośrodku deski rozdzielczej.

Mazda CX-3 z roku modelowego 2021 jest już dostępna w Polsce. Auto występuje w czterech wersjach wyposażenia, a ceny wahają się od 90 900 do 115 900 zł. Dopłata do skrzyni automatycznej wynosi 8000 zł. Obecny cennik nie przewiduje odmiany Special Edition.