Lexusa LC Convertible do zobaczenia w polskich salonach

Do oficjalnej premiery rynkowej zostało jeszcze trochę czasu, ale nowego Lexusa LC 500 Convertible można już oglądać w Polsce. Kabriolet jest właśnie przedpremierowo prezentowany w salonach japońskiej marki.

Wprowadzenie tego modelu na rynek oznacza powrót kabrioletu do oferty Lexusa po kilkuletniej przerwie. Ostatnim samochodem z takim nadwoziem był IS 250C. Co więcej, auto jest pierwszym Lexusem w historii wyposażonym w miękki dach. W LC 500 Convertible Japończycy zastosowali konstrukcję składaną elektrycznie do prędkości 50 km/h. Pod maską samochodu znalazła się wolnossącą V-ósemka 5.0 o mocy ponad 460 KM, dobrze znana z Lexusa LC 500, a także innych sportowych aut japońskiej marki. Motor jest sparowany z aż 10-stopniowym automatem, który przekazuje siłę napędową na tylne koła przez dyferencjał o ograniczonym poślizgu.

W Polsce ceny Lexusa LC 500 Convertible startują od 632 000 zł. Jak przystało na rasowego grand tourera, w standardzie auto otrzymuje bogate wyposażenie. Składają się na nie wentylowane i podgrzewane przednie siedzenia, 13-głośnikowy system audio Mark Levinson, multimedia z Apple CarPlay i Android Auto, system ostrzegania o ruchu poprzecznym podczas cofania czy układ korekcji twardości zawieszenia.

Nowy kabriolet Lexusa zadebiutuje oficjalnie na europejskim rynku pod koniec 2020 roku, ale samochód obejrzymy już w Polsce. Japońska marka zorganizowała serię pokazów przedpremierowych, w czasie których auto można zobaczyć w 12 polskich salonach. Prezentacje ruszyły 10 lipca, a w ostatnich dniach miesiąca i na początku sierpnia nowy kabriolet Lexusa będzie prezentowany jeszcze we Wrocławiu oraz w Lesznie, Poznaniu i Szczecinie. Szczegółowy harmonogram pokazów prezentujemy poniżej.

29.07.2020 - 30.07.2020 - Lexus Wrocław

31.07.2020 - 01.08.2020 - Lexus Leszno

03.08.2020 - 04.08.2020 - Lexus Poznań

05.08.2020 - 06.08.2020 - Lexus Szczecin