Lexus UX 300e - co wyróżnia wersję elektryczną?

Tworząc pierwszego w pełni elektrycznego Lexusa, projektanci i inżynierowie stanęli przed podwójnym wyzwaniem – samochód miał zostać wyposażony w najnowocześniejszy napęd elektryczny oraz miał otrzymać zwracający uwagę, atrakcyjny wygląd, stanowiący ucieleśnienie charakterystycznego języka stylistycznego Lexusa.



"Nie uznaliśmy za słuszne, żeby nasz pierwszy w pełni elektryczny samochód był ekskluzywną limuzyną, przeznaczoną wyłącznie dla bardzo zamożnego nabywcy" - powiedział Pascal Ruch, prezes Lexus Europe. - "Pierwszy elektryczny Lexus musiał powstać na bazie modelu, który zdążył już udowodnić swoją atrakcyjność na rynku, a jednocześnie jest nowoczesny i świeży. UX zdobył ogromne uznanie wśród młodych klientów mieszkających w miastach, dlatego postawiliśmy właśnie na tego kompaktowego crossovera".

Lexus UX 300e zachował charakterystyczny wygląd i cechy użytkowe modelu UX, a przy tym skupił się na możliwościach wykorzystania osiągów charakterystycznych dla pojazdów elektrycznych (BEV). Przemyślana konstrukcja i umiejscowienie akumulatora trakcyjnego, zaowocowały stworzeniem elektrycznego napędu ściśle dopasowanego do kompaktowego crossovera klasy premium, który docenili kierowcy w całej Europie. UX w pierwszym roku sprzedaży przyciągnął 25 000 nabywców, co uczyniło go najlepiej sprzedającym się Lexusem w Europie.

Elektryczny UX 300e dzieli z modelem UX muskularną sylwetkę, charakterystycznie wyrzeźbione linie nadwozia oraz atletyczną, przypominającą coupé linię dachu. Przyglądając się z bliska, odkryjemy ekskluzywne koła, charakterystyczne emblematy "Electric" po bokach pojazdu oraz dyskretne pokrywy gniazd ładowania prądem stałym (DC) i zmiennym (AC), symetrycznie rozmieszczone po lewej i prawej stronie tylnej części nadwozia.



Indywidualnie zaprojektowane koła



Specjalnie dla modelu UX300e Lexus opracował 17- i 18-calowe koła, wykończone szarym lakierem Medium Grey. Koła 17" są wentylowane - z klapami po każdej stronie szprych, przypominającymi swoim kształtem tzw. klapę Gurneya, instalowaną na tylnych skrzydłach wyścigowych bolidów F1 w celu regulacji przepływu powietrza i zwiększenia siły docisku. Ten nowy, innowacyjny projekt kół zapewnia wyrównaną skuteczność hamowania, zwiększając efektywność chłodzenia i redukując turbulencje wzdłuż boków samochodu.

Udoskonalona aerodynamika



W dolnej części osłony chłodnicy UX 300e zainstalowano aerodynamiczne żaluzje, które - w zależności od stanu naładowania akumulatora - otwierają się i zamykają automatycznie. Gdy przepływ powietrza generowany podczas jazdy jest większy niż wymagany do chłodzenia, żaluzje pozostają zamknięte, by zoptymalizować przepływ powietrza wlatującego przez osłonę.

Z modelu UX zostały przeniesione aerodynamiczne osłony nadkoli oraz tylne zespolone lampy, redukujące o ok. 16 procent skoki ciśnienia powietrza, co przyczynia się do doskonałej stabilności tylnej osi podczas pokonywania zakrętów oraz bocznego wiatru.



Przygotowane dla modelu UX 300e osłony podwozia zostały powiększone, a powierzchnia pod akumulatorem trakcyjnym stała się płaska i gładka, tworząc aerodynamiczną strukturę podwozia.

Stylistyka wnętrza



Zorientowany na kierowcę kokpit zapewnia wiodące w klasie pole widzenia oraz poczucie przestrzeni, jednocześnie wykorzystując centralnie rozmieszczone, ozdobne elementy do uzyskania płynnego przejścia pomiędzy strefą kierowcy i pasażera. Wszystkie elementy sterowania znajdują się w zasięgu ręki, jest nawet pomysłowo zaprojektowana środkowa konsola z elementami sterowania systemem audio w podłokietniku. Tablica instrumentów z nadającym sportowy wygląd cyfrowym prędkościomierzem została specjalnie zaprojektowana, podobnie jak wskaźnik zasięgu i czterostopniowy wskaźnik zwalniania. Precyzyjnie wykonany przełącznik trybu jazdy zastąpił konwencjonalną zmianę biegów. Tylne siedzenia UX 300e zostały specjalnie ukształtowane, aby bez problemów pomieścić pasażerów pomimo akumulatora częściowo umieszczonego pod kanapą.

Umiejscowienie akumulatora



Dzięki kompaktowemu, litowo-jonowemu akumulatorowi zainstalowanemu pod tylnymi siedzeniami oraz pod podłogą kabiny pasażerskiej, przestrzeń z tyłu nie została znacznie ograniczona w porównaniu z innymi wersjami napędowymi crossovera UX (przestrzeń nad głowami pasażerów tylnej kanapy jest mniejsza zaledwie o 1,64 cm), podczas gdy pojemność bagażnika zwiększyła się o 47 litrów do wartości 367 litrów (licząc od podłogi do rolety) w porównaniu z hybrydową wersją UX 250h. Elektrycznie, bezdotykowo sterowana tylna klapa ułatwia załadunek modelu UX 300e.

Do końca roku Lexus UX 300e zostanie wprowadzony na wybrane rynki w Europie.