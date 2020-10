Lexus RX wkrótce jako hybryda plug-in?

Lexus zarejestrował właśnie w europejskim urzędzie patentowym znak towarowy RX 450h+. Nowa nazwa najpewniej oznacza SUV-a RX z napędem hybrydowym typu plug-in. To już drugie oznaczenie 450h+ zgłoszone przez japońską markę. Czy Lexus szykuje dwie hybrydy z wtyczką?

Zdjęcie Lexus RX

Wniosek o zarejestrowanie znaku towarowego RX 450h+ trafił do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej dokładnie 6 października 2020 roku. W aktualnej ofercie Lexusa znajdziemy RXa 450h z 313-konną hybrydą, więc oznaczenie wygląda znajomo. Kluczowym elementem jest jednak symbol plusa umieszczony tuż o po literze h. Japończycy nigdy wcześniej nie stosowali go w nazwach swoich aut. Lexus nie podaje też żadnych oficjalnych informacji o przyszłości modelu RX. Łatwo jednak wywnioskować, że dodatkowy znak wskazuje na obecność napędu hybrydowego o rozszerzonych możliwościach. Najpewniej chodzi o napęd typu plug-in, czyli z większym akumulatorem i możliwością ładowania z gniazdka.

Lexus - choć jest prekursorem napędu hybrydowego w segmencie premium - wcześniej nie stosował jednostek plug-in w swoich samochodach. Wiadomo jednak, że układy tego typu stanowią jeden z filarów nowej strategii marki w zakresie elektryfikacji. Japończycy potwierdzili też, że pracują nad swoją pierwszą hybrydą, więc nadejście takiego auta jest jedynie kwestią czasu. Co więcej, Lexus już wcześniej zarejestrował oznaczenie 450h+ w przypadku mniejszego modelu NX. To właśnie NX 450h+ jest typowany jako pierwsza hybryda plug-in producenta. Wiele wskazuje na to, że japońska marka zamierza w krótkim czasie pokazać nie jedno, a dwa auta z napędem tego typu.

Dane techniczne nowych hybrydowych Lexusów z wtyczką pozostają tajemnicą. Istotnych wskazówek mogą dostarczyć jednak parametry napędu, który siostrzana Toyota zastosowała właśnie w modelu RAV4 Plug-in Hybrid. Zdaniem wielu analityków Lexus sięgnie po spalinowo-elektryczny układ o zbliżonej architekturze. A jego parametry prezentują się bardzo interesująco.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid dysponuje mocą 306 KM i przyspiesza do 100 km/h w równe 6 s. Po naładowaniu akumulatora do pełna na samym silniku elektrycznym samochód może pokonać dystans do 75 km, a w trybie EV pojedzie z prędkością sięgającą 135 km/h. Standardem w nowym modelu Toyoty jest również napęd na cztery koła AWD-i, w którym tylną oś w ruch wprawia wyłącznie silnik elektryczny.

Plotki głoszą, że debiutu pierwszego Lexusa z napędem hybrydowym plug-in możemy spodziewać się już w 2021 roku. Japońska marka nie podaje jednak żadnych oficjalnych terminów.