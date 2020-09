Lexus RX dostępny w wersji Black Line

Lexus rozszerza ofertę modeli dostępnych w limitowanej wersji Black Line. Najnowszym jest RX na rok modelowy 2021. Niestety nie zobaczymy go w Europie.

Zdjęcie Lexus RX Black Line /

Elementami charakterystycznymi dla Lexusa RX w wersji Black Line są grafiki po bokach auta, czarne, 20-calowe obręcze kół oraz wykończenie atrapy chłodnicy i obudów lusterek w tym samym kolorze. Specjalna wersja bazuje na odmianie F Sport, stąd dodatkowe oznaczenia, sportowe amortyzatory oraz bardziej agresywny wygląd przodu i tyłu. Nadwozie Lexusa RX Black Line może być pokryte białym lakierem Ultra White lub zupełnie nowym, niebieskim Grecian Water.

W środku samochód otrzymuje czarną tapicerkę z białymi akcentami i niebieskimi przeszyciami. Japończycy dokładają też zarezerwowane dla odmiany Black Line dywaniki, wykładzinę bagażnika oraz pokrowiec na kluczyki. A z wersją F Sport limitowany RX dzieli dodatkowo cyfrowe, sportowe zegary z okrągłym pierścieniem, dźwignię skrzyni biegów wykończoną perforowaną skórą oraz ozdobne wstawki i nakładki na pedały wykonane z aluminium. Amerykański oddział Lexusa podkreśla, że opracowując wyposażenie modelu, uwzględnił uwagi swoich dilerów i klientów.



Zdjęcie Lexus RX Black Line /

Do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych trafi łącznie 1000 egzemplarzy Lexusa RX Black Line, w tym 750 sztuk modelu RX 350 z konwencjonalnym napędem spalinowym i 250 aut w odmianie hybrydowej 450h. RX to pierwszy model Lexusa z tej limitowanej serii dostępny w dwoma napędami do wyboru. RX 350 Black Line jest wyceniony na 50 635 dol., a więc około 185 tys. zł, natomiast RX 450h Black Line kosztuje od 51 885 dol. (ok. 190 tys. zł).



Tak jak w przypadku innych aut z serii Black Line, wraz z limitowanym Lexusem RX właściciel otrzyma dwie walizki podróżne uznanej firmy Zero Halliburton. Obie zostały polakierowane na czarno, otrzymały chromowane logo z napisem Zero Halliburton for Lexus, skórzaną metkę z wytłoczonym symbolem japońskiej marki oraz podszewkę o wzorze nawiązującym do stylistyki atrap chłodnic samochodów Lexusa.

Zdjęcie Lexus RX Black Line /

RX to kolejny model Lexusa dostępny w wersji Black Line. W ostatnich tygodniach amerykański oddział marki pokazał sedana ES w takiej odmianie. A wcześniej na rynek trafiły crossover NX oraz limuzyny IS i GS w tym specjalnym wariancie.