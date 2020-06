Lexus GX wjeżdża na (niektóre) europejskie rynki

W zeszłym roku pojawił się w Stanach Zjednoczonych, teraz wjeżdża do wybranych krajów Europy. Odświeżony Lexus GX debiutuje właśnie na wybranych europejskich rynkach. Przyglądamy się najważniejszym zmianom, jakie wprowadzili w nowym aucie Japończycy.

Zdjęcie Lexus GX 460 /

Luksusowa terenówka otrzymała nową atrapę chłodnicy w charakterystycznym kształcie klepsydry oraz ostrzej zarysowane przednie światła. Dzięki takim zmianom auto lepiej wpisuje się w aktualną strategię stylistyczną Lexusa. Zaktualizowano również listę dostępnych lakierów, która obecnie obejmuje barwy Sonic Titanium, White Pearl, Mercury Grey, Black, Starlight Black, Garnet Red, Fire Agate oraz Deep Blue.

Reklama

Projektanci zajrzeli również do wnętrza 7-miejscowego auta. Tutaj pojawiła się nowa wersja wykończenia Dark Rose z czerwoną tapicerką na siedzeniach i podłokietnikach. Konfiguracja dołączyła do wcześniej dostępnych opcji Black, Sepia i Ecru. Nowością jest też drewniane wykończenie Grey Sapele, któremu towarzyszą dodatkowe wstawki z aluminium. Ponadto przeprojektowano kierownicę, a w tylnej części samochodu znalazły się dwa dodatkowe porty USB.

Nowy Lexus GX 460 to niezmiennie rasowe auto terenowe oparte na ramie i wyposażone w napęd 4x4. W najnowszej odsłonie modelu zastosowano wiele systemów, które ułatwiają jazdę poza asfaltem. Jednym z nich jest Multi-Terrain Select, który pozwala na wybór trybów jazdy terenowej. System dostosowuje pracę napędu oraz hamulców do pięciu wskazanych typów nawierzchni - skał i szutru, błota i piachu, luźnych skał, muld oraz skał. Samochód dysponuje również układem Crawl Control, który automatycznie steruje przepustnicą i siłą hamowania w czasie wolnej jazdy po bezdrożach. W rezultacie pozwala kierowcy lepiej skupić się na omijaniu przeszkód i pomaga w pokonywaniu wzniesień.



Zdjęcie Lexus GX 460 /

Najnowszego Lexusa GX wyposażono również w systemy Multi-Terrain Monitor oraz Panoramic View Monitor, które bazują na kamerach umieszczonych wokół auta. Pierwszy pokazuje, co dzieje się tuż przed autem oraz po jego bokach, więc ułatwia lawirowanie w trudnym terenie. Drugi pozwala spojrzeć na otoczenie z szerszej perspektywy i ułatwia parkowanie potężnym samochodem. Lexus wyposażył auto w dodatkowy system oczyszczania powietrza. Cabin Clean Air Filter wyłapuje pyłki i chroni pasażerów ze skłonnością do alergii. A w czasie jazdy w mieście, kiedy układ wykryje, że powietrze jest mocno zanieczyszczone - np. tlenkami azotu lub węgla - automatycznie przełącza obieg klimatyzacji na wewnętrzny. Ponadto system może tak sterować cyrkulacją powietrza, by zapewnić jak najlepsze chłodzenie latem i zapobiegać osadzaniu się pary na szybach zimą.

Pod maską odświeżonego Lexusa GX 460 pozostał sprawdzony silnik V8 o pojemności 4,6 l. Wolnossący motor wytwarza około 300 KM oraz 438 Nm i napędza wszystkie koła przez 6-biegowy automat. W przekazywaniu momentu obrotowego pośredniczy centralny dyferencjał typu Torsen. Dzięki takim parametrom potężna terenówka może ciągnąć przyczepę o masie niemal 3 ton.



Zdjęcie Lexus GX 460 /

Nowy Lexus GX będzie dostępny na wschodzie Europy - w Rosji, Kazachstanie, regionie Kaukazu oraz na Ukrainie. Na rosyjskim rynku ceny auta zaczynają się od 4 758 000 rubli, czyli w bezpośrednim przeliczeniu około 270 tys. złotych. W Polsce samochodu oficjalnie nie kupimy, ale w salonach japońskiej marki jest dostępny większy kuzyn GX-a, flagowy SUV Lexusa, model LX.