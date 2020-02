Lexus ES z cyfrowymi lusterkami niedługo w Polsce

ES był pierwszym modelem, w którym zastosowano kamery zamiast lusterek, ale do tej pory były one dostępne tylko w Japonii. Rozwiązanie to ma wiele zalet, tylko szkoda, że Lexus w żaden sposób nie wkomponował wykorzystywanych przez nie ekranów we wnętrze auta.

System umożliwia obserwowanie otoczenia samochodu, ograniczając ruchy głową w lewo i prawo, aby ograniczyć obciążenie kierowcy. Dwa pięciocalowe, kolorowe monitory są umieszczone u podstawy przednich słupków i ściśle dopasowane do wysokości umieszczonych na drzwiach tradycyjnych lusterek, dzięki czemu mieszczą się w intuicyjnej linii wzroku kierowcy. Oznacza to, że kierowca nie musi znacząco zmieniać swoich przyzwyczajeń i naturalnego sposobu spoglądania w lusterka.



Kamery są umieszczone w cienkich, aerodynamicznych obudowach. Ponieważ są mniejsze niż boczne lusterka, redukują hałas wiatru i w mniejszym stopniu ograniczają widoczność po przekątnej. Urządzenia mają wbudowane ogrzewanie, aby uniknąć zamarzania lub zaparowania i są zamontowane tak, aby nie były narażone na zasłonięcie kroplami deszczu lub płatkami śniegu. W razie potrzeby, za pomocą przełącznika w desce rozdzielczej, kierowca może aktywować urządzenie usuwające zaparowanie, by zawsze mieć dobrą widoczność.

System wyposażono w czujnik luminescencyjny, automatycznie redukujący podczas nocnej jazdy odblaski reflektorów pojazdów jadących za samochodem, zapewniając kierowcy lepszą widoczność do tyłu.

Kiedy kierowca korzysta z kierunkowskazów lub włącza wsteczny bieg, cyfrowe boczne monitory automatycznie poszerzają obraz po bokach auta i za samochodem, eliminując martwe pole i pomagając bezpieczniej wykonywać manewry. Ikona w rogu ekranu ostrzega kierowcę o zmianie proporcji. Po zakończeniu manewru skrętu, zmiany pasa lub parkowania, system automatycznie powraca do standardowych ustawień. Kierowca może również ręcznie włączyć rozszerzony widok albo wyłączyć tę funkcję.

System można regulować za pomocą takich samych, jak w przypadku konwencjonalnych lusterek, zewnętrznych elementów sterujących w panelu drzwi kierowcy. Funkcja menu zapewnia dostęp do ustawień systemu, w tym jasności i - unikatowej dla systemu Lexusa - funkcji automatycznego składania kamer po zaparkowaniu samochodu. System ma również funkcję monitorowania martwego pola.

Cyfrowe lusterka boczne pomagają również kierowcy w bezpiecznym manewrowaniu, automatycznie wyświetlając linie referencyjne. Podczas parkowania linie wskazują odległości 20 i 50 cm od tylnego zderzaka oraz 50 cm wzdłuż każdego z boków samochodu. Są one widoczne na obrazie na żywo z kamer, a także w postaci ikon na wyświetlaczu, obrazującym widzianą z góry pozycję samochodu.

Podczas jazdy autostradowej, kierowcy łatwiej ocenić bezpieczne odległości od innych uczestników ruchu za pomocą linii odniesienia, wskazujących na drodze odległości 5, 10 i 15 metrów, podczas jazdy z prędkością do 70 km/h. Przy wyższych prędkościach, odległości te wynoszą 5, 10, 15 i 30 metrów.