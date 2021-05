Lexus ES - co zmienił jego lifting?

Lexus ES właśnie przeszedł face lfting. Jego nowa wersja wprowadza szereg ulepszeń, które czynią limuzynę bardziej komfortową, przyjazną kierowcy i dopracowaną. Co zmieniło się przy okazji liftingu?

Choć w europejskiej ofercie Lexus ES pojawił się zaledwie parę lat temu, obecna generacja tego modelu jest już siódmą w historii. Szczególnie lubiana przez firmowych klientów limuzyna od początku oferowała szereg nowych technologii i wynikających z nich udogodnień, ale przy okazji liftingu udało się podnieść poprzeczkę wyżej.

Więcej charakteru

Liftingi udanych samochodów są nie lada wyzwaniem, dlatego modernizacja Lexusa ES dotyczy przede wszystkim zastosowanych technologii i wprowadza udoskonalenia, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Nie oznacza to jednak, że nie da się odróżnić Lexusa ES po liftingu od modelu sprzed modernizacji. Z zewnątrz uwagę zwraca nowy projekt grilla. Charakterystyczna atrapa chłodnicy wygląda nieco inaczej i ma mniej żeber. Nowy model można poznać również po przeprojektowanych reflektorach, które teraz są dostępne również jako LED-owe, adaptacyjne światła z systemem BladeScan AHS. Lexus zyskał na tej zmianie zarówno w kwestii stylu, ale przede wszystkim jeszcze lepsza jest teraz widoczność w nocy. Sylwetkę Lexusa ES po liftingu uzupełniają nowe wzory felg, a klienci będą mogli wybrać nowe kolory lakieru. Odcienie Sonic Platinum i Sonic Grey dodatkowo podkreślą ostre linie modelu.

Istotne zmiany są widoczne również we wnętrzu. Wyrazisty rysunek deski rozdzielczej, wygodne fotele, najwyższej jakości materiały wykończeniowe - to pozostało bez zmian. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to umiejscowienie ekranu nieco bliżej kierowcy, a także pochylenie go w jego stronę. Wyświetlacz jest dotykowy, a jego obsługa będzie prostsza - zadba o to zaktualizowany system multimedialny, który obsługuje Apple CarPlay i Android Auto. Nie tylko z zaawansowanych multimediów ucieszą się kierowcy, którzy często ruszają w długie, autostradowe trasy - modernizacja przyniosła również większą ilość materiałów dźwiękochłonnych, które przyczyniły się do jeszcze lepszego wyciszenia kabiny. W kwestii elementów ozdobnych w palecie pojawiły się nowe wstawki z drewna orzechowego - Sumi Black Walnut oraz Dark Brown Walnut. Auta klasy premium to również większe możliwości personalizacji, dlatego przy okazji liftingu w katalogu Lexusa ES pojawiły się nowe warianty kolorystyczne wnętrza. Do wyboru będziemy mieli tonacje Forest Brown, a w wersji F SPORT - Flare Red.

Zmiany w podwoziu

Warto wspomnieć również o tym, co zmieniło się w podwoziu Lexusa ES. Samochód tej klasy musi sprawnie łączyć komfort z dynamiką, dlatego w zawieszeniu zmodernizowanego modelu wprowadzono zmiany, które mają polepszyć prowadzenie i sprawić, że pokonywanie nierówności będzie jeszcze bardziej komfortowe. Udoskonalone podzespoły tylnego zawieszenia owocują zwiększoną sztywnością, a to procentuje zwłaszcza podczas dynamicznych manewrów przy wysokich prędkościach. Dostępne w wersji F SPORT adaptacyjne zawieszenie ma teraz większy zakres regulacji, dzięki czemu charakter Lexusa ES można lepiej dopasować do drogi oraz stylu jazdy. Auto po liftingu zapewnia lepsze doznania podczas jazdy również dzięki drobnym, ale zauważalnym zmianom takim jak zwiększenie powierzchni styku stopy kierowcy z pedałem hamulca. Elektryczne sterowanie układem hamulcowym w hybrydowym ES 300h jest skalibrowane na nowo, by wrażenia z jazdy były bardziej naturalne. Te niewielkie i znaczące udoskonalenia udowadniają, że choć Lexus ES zapewnia dużo przestrzeni dla pasażerów, kierowca wciąż jest w centrum uwagi.

Bezpieczeństwo niezmiennie na pierwszym miejscu

Samochód tej klasy musi iść z duchem czasu również w zakresie bezpieczeństwa. Teraz odpowiadają za to ulepszone układy wchodzące w skład pakietu Lexus Safety System + 2.5. Wydajność podzespołów takich jak radar i kamera została zwiększona, a system ochrony przedzderzeniowej rozpoznaje teraz rowerzystów oraz pieszych w warunkach słabego oświetlenia. Lexus ES pomoże również wykryć nadjeżdżające z naprzeciwka pojazdy podczas lewoskrętu, a w awaryjnych sytuacjach do akcji wkroczy wsparcie układu kierowniczego Emergency Steering Assist.

Cyfrowe lusterka na nowo

Charakterystycznym dla Lexusa ES elementem wyposażenia są cyfrowe lusterka boczne. Ta technologia również doczekała się modernizacji, a układ Digital Side View Monitor jest teraz znacznie bardziej wydajny. Kierowca odczuje zmiany szczególnie w czasie gorszej widoczności - w nocy i podczas opadów. Kamery są zaprojektowane tak, by w opisanych wyżej warunkach zapewniać widoczność lepszą niż tradycyjne lusterka. Przetwarzanie obrazu z redukcją interferencji pomaga uzyskać wyraźniejszy obraz, a dodatkowo zredukowano migotanie źródeł światła.