Lamborghini Urus Performante - lżejszy, szybszy i mocniejszy

Producenci Lamborghini chce produkować samochody spalinowe przez kolejną dekadę

Lamborghini Urus Performante ma stanowić prawdziwy pokaz możliwości Włochów w tworzeniu supersamochodów o uterenowionych właściwościach. Nowy model ma sprawdzić się zarówno na torze, ulicy, jak i luźnych nawierzchniach, czego dowodem może być ustanowienie rekordu na Pikes Peak, wynoszącego 10 min i 32 sek.

Zaprojektowany z myślą o osiągach

W pojeździe szerokie zastosowanie znalazły części wykonane z włókna węglowego. Przedni zderzak i spojler powstał z materiałów kompozytowych. Frontowe wloty powietrza zapewniają lepsze chłodzenie silnika, a dzięki nowej kurtynie powietrznej przepływ powietrza został skierowany nad przednie koła.

Konstrukcja pojazdu zapewnia też lepszą aerodynamikę, zmniejszając opór wylotu powietrza i jednocześnie zwiększając jego ogólną wydajność. Z kolei nowo zaprojektowany tylny spojler zwiększa siłę docisku samochodu o 38 proc. Obniżoną o 20 mm sylwetkę Urusa Performante z profilu podkreśla wydatny przód, tylny błotnik oraz zderzak, który wydłuża pojazd o 25 mm. Tylny spojler z żebrami z włókna węglowego inspirowany jest Aventadorem SVJ.

Zdjęcie Lamborghini Urus Performante / materiały prasowe

Zderzak oraz dyfuzor także powstały z włókna węglowego. W standardzie wyposażone są w lekki sportowy, tytanowy wydech Akrapovica, który nadaje charakterystycznego dla marki Lamborghini dźwięku, w zależności od wybranego trybu jazdy.

W standardzie wnętrze wykończone jest czarną Alcantarą Nero Cosmus z nowym sześciokątnym przeszyciem na siedzeniach. Klienci będą mieć możliwość wyboru także specjalnie przygotowanego wykończenia o nazwie Performante.

Stworzony do jazdy w różnych warunkach

Moc modelu Performante została zwiększona o 16 KM do 666 KM, a waga zmniejszona o 47 kg, co pozwoliło uzyskać najlepszy w swojej klasie stosunek masy do mocy - 3,2. Nowy Urus od 0 do 100 km/h przyspiesza w zaledwie 3,3 sekundy, a droga hamowania od 100 km do zatrzymania wynosi 32,9 m. Samochód wytwarza 850 Nm momentu obrotowego przy 2300 do 4500 obr./min., a jego prędkość maksymalna to 306 km/h.

Zdjęcie Lamborghini Urus Performante / materiały prasowe

W modelu poprawiono również wydajność aerodynamiczną. Dystrybucja momentu obrotowego została zoptymalizowana dzięki nowemu mechanizmowi różnicowemu, który zapewnia wzrost przełożenia z 3,16 do 3,4 w warunkach jazdy oraz z 3,02 do 3,33 podczas biegu jałowego

Dzięki przeprojektowaniu trybów jazdy, kierowcy Urusa Performante mogą wybrać ustawienia odpowiednia dla każdego rodzaju drogi. Poza standardowymi możliwościami, dostępny jest nowy tryb RALLY, dostosowany do jazdy na torach szutrowych. Jego nadsterowność wzmacniają układy antypoślizgowe i tłumiące, które zostały zoptymalizowane pod kątem nierównych, szorstkich i bardziej ekstremalnych nawierzchni.

Pierwszy egzemplarz modelu Urus Performante zostanie dostarczony klientowi pod koniec 2022 roku.

***