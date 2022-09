Lamborghini Huracan Sterrato - nowy film zdradza kilka szczegółów

Ciekawostki Następca Huracana bez V10? Będzie za to silnik elektryczny

Lamborghini po raz kolejny uchyliło rąbka tajemnicy na temat uterenowionego Huracacana, który jeszcze do niedawna stanowił zaledwie szaloną wizję włoskich projektantów. W najnowszym filmie opublikowanym na kanale YouTube włoskiego producenta, możemy podziwiać nie tylko możliwości offroadowe supersamochodu, ale także jego zadziorny wygląd.

Terenowy supersamochód

Lamborghini Huracan Sterrato stanowi swoisty hołd dla modelu Huracan, który niebawem znika z oficjalnej produkcji. Nowy wariant włoskiego samochodu wyróżnia się podwyższonym o 47 milimetrów podwoziem oraz terenowymi oponami, spoczywającymi na 20-calowych czarnych felgach aluminiowych. Terenowe Lambo zostało również wyposażone w dodatkową parę reflektorów rajdowych na masce oraz relingi dachowe, które - jak można zobaczyć na filmie - mogą posłużyć do mocowania bagażnika dachowego. Włosi dyskretnie przeprojektowali także wloty powietrza oraz zderzaki, a także poszerzyli nieco błotniki, zwiększając jednocześnie rozstaw kół.

Offroad z V10 pod maską

W najnowszym zwiastunie Sterrato pokazuje, że bez problemu poradzi sobie w lekkim terenie. Po charakterystycznym dźwięku silnika można wysnuć wnioski, że nowy model pozostanie przy uwielbianej jednostce V10 znanej z bazowego Huracana. Moc samochodu na ten moment nie została podana.

Wciąż niewiele wiadomo także o ewentualnych cenach. Lamborghini chce by Huracan Sterrato trafił do oficjalnej produkcji jeszcze przed końcem 2022 roku. Oznaczałoby to, że pierwsze dostawy mogłyby ruszyć już na początku przyszłego roku.

