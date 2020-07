Kia chwal się trybami terenowymi w nowym Sorento

Kia Sorento czwartej generacji, której sprzedaż rozpocznie się już we wrześniu, jest wyposażona w nowo opracowany „Terrain Mode”. Do każdego rodzaju podłoża dostosowano również nowe tryby jazdy.

Tryb terenowy uruchamia się pokrętłem umieszczonym na konsoli środkowej. Do wyboru są profile jazdy przygotowane z myślą o jeździe po takich nawierzchniach, jak błoto, śnieg i piasek. System automatycznie optymalizuje pracę układu przeniesienia napędu tak, aby jak najlepiej odpowiadała ona temu rodzajowi podłoża, który w danej chwili znajduje się pod kołami. W trybie terenowym komputer sterujący pracą silnika dostosowuje wielkość momentu obrotowego, który jest do dyspozycji, a jednostka sterujące układem przeniesienia napędu dba o podział momentu obrotowego pomiędzy koła. Elektronika ingeruje także w sposób działania systemu kontroli stabilności auta. Tryb terenowy dostosowuje również moment zmiany przełożenia na wyższe, niezależnie od tego czy Sorento jest wyposażone w ośmiobiegową przekładnię z dwoma sprzęgłami, z którą współpracuje silnik Diesla, czy w sześciobiegową automatyczną stosowaną w odmianach hybrydowych.

Tryb Snow (śnieg): idealny dla tych, którzy uprawiają sporty zimowe i mieszkają w chłodniejszych strefach klimatycznych

Tryb Snow zoptymalizowano pod kątem utrzymania jazdy na wprost w warunkach niskiej przyczepności kół po oblodzonej nawierzchni. W tym trybie moment obrotowy silnika jest ograniczony, a elektronika dba o to, aby rozdzielić go między cztery koła tak równo, jak to możliwe. Układ kontroli trakcji dba o to, aby ciśnienie w układzie hamowania było niskie, co zapobiega blokowaniu kół podczas hamowania i optymalizuje przeniesienia napędu. Jednocześnie przekładnia szybciej zmienia przełożenie na wyższe, co zmniejsza obroty silnika i zapobiega poślizgowi kół.

Tryb Mud (błoto): dla miłośników festiwali w stylu open air i osób, które mieszkają poza miastem

Tryb Mud zapewnia lepszą przyczepność kół do błotnistego podłoża. W tym trybie przekładnia zmienia biegi nieco później niż w trybie Snow, układ przeniesienia napędu na cztery koła zapewnia bardzo płynne dostarczanie momentu obrotowego do kół, a układ TCS dopuszcza hamowanie z większą siła. Tryb Mud zwiększa szansę na pokonanie przeszkody z większą prędkością, bez groźby ugrzęźnięcia w błocie.

Tryb Sand (piasek): zaprojektowany z myślą o tych, którzy lubią jazdę po plaży

Tryb Sand zwiększa możliwości Sorento podczas przemierzania piaszczystych ścieżek, jazdy po plaży, a nawet przez pustynię. W trybie Sand silnik dostarcza nieco wyższy moment obrotowy do kół, przekazywany przez przekładnię, która opóźnia zmianę biegu na wyższy. Układ AWD przekazuje moment obrotowy do kół tak równomiernie, jak to możliwe. W tym trybie kontrola trakcji zapewnia hamowanie z użyciem większej siły, dzięki czemu układ przeniesienia napędu - w zależności od potrzeb - może dostarczyć do poszczególnych kół większy moment obrotowy.