Premiery Jeep Grand Cherokee zadebiutował. Także jako hybryda

Zaprezentowany we wrześniu 2021 roku Jeep Grand Cherokee 4xe wchodzi na europejskie rynki. Początkowo auto będzie można zamawiać tylko we Włoszech, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Belgii, Luksemburgu i Niderlandach.



Grand Cherokee 4xe to hybryda plug-in z napędem na obie osie, która wyposażona została w zespół napędowy o łącznej mocy 380 KM a maksymalny moment obrotowy dochodzi do 637 Nm.

Kierowca w trakcie jazdy będzie mógł skorzystać z trzech trybów jazdy: hybrydowego, elektrycznego oraz e-save. Producent twierdzi, że w trybie elektrycznym Grand Cherokee 4xe jest zdolny przejechać do 51 kilometrów w obszarze miejskim.



Hybryda plug-in została wyposażona w układ napędowe Quadra-Drive II 4x4 z zawieszeniem pneumatycznym Quadra-Lift i systemem zarządzania trakcją Selec-Terrain. Kierowca, w zależności od warunków i potrzeb, ma do wyboru aż pięciu trybów jazdy: automatyczny, śnieg, piasek/błoto, skała i sport.

Reklama

Zdjęcie Umieszczony w pojeździe akumulator trakcyjny pozwalać ma - według zapewnień producenta - na przejechanie w trybie elektrycznym do 51 kilometrów /

Piąta generacja dużego SUV-a w wersji PHEV debiutuje w specjalnej "powitalnej" serii Exclusive Launch Edition, która wyróżnia się m.in. polerowanymi 21-calowymi alufelgami, elektrycznie sterowanymi fotelami kierowcy i pasażera z możliwością regulacji w 16 pozycjach czy z detalami wnętrza wykonanymi z drzewa orzechowego.

Jeep Grand Cherokee 4xe wchodzi do Europy 1 / 12 Jeep Grand Cherokee 4xe wchodzi do Europy Źródło: udostępnij

Do tego wersja Exclusive Launch Edition oferuje najnowszym systemem infotainment Uconnect z czterema (sic!) 10-calowymi wyświetlaczami cyfrowymi, z czego jeden o przekątnej 10,25 cala przewidziano dla pasażera siedzącego z przodu obok kierowcy.



***