Hyundai zapowiada Elantrę N Line

Po raz pierwszy tego kompaktowego sedana będzie można zakupić w usportowionej (nie tylko) wizualnie wersji.

Zdjęcie Hyundai Elantra N Line / Premiery Nowy Hyundai Elantra

Hyundai opublikował pierwsze zdjęcia oraz film zapowiadające Elantrę N Line. Tak jak w przypadku innych modeli marki w tej wersji, będzie on nawiązywać do odmian usportowionych, ale nie samym tylko wyglądem.



Koreańczycy zapowiadają, że poza sportowymi elementami stylistycznymi, Elantra N otrzyma zmodyfikowany układ napędowy i zawieszenie. Co ciekawe, Hyundai wspomina też o turbodoładowanym silniku, co w dzisiejszych czasach raczej nie robi wrażenia, bo wszystko ma teraz turbo, ale nie nowa Elantra. Przy okazji premiery mówiono jedynie o 2-litrowej wolnossącej jednostce (147 KM) oraz hybrydzie (141 KM). Nasz typ to silnik 1.5 T-GDI o mocy 160 KM, który niedawno zadebiutował z modernizowanym i30.

Z jakiegoś powodu Hyundai pokazał Elantrę N Line kompletnie zamaskowaną, jakby to był zupełnie nowy model, ale nie tylko wersja ze zmienionymi zderzakami i grillem. Czyżby modyfikacji było więcej? Jakoś w to wątpimy.



