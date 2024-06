Hyundai Inster to mały SUV z dużym zasięgiem. Takiego auta jeszcze nie było

Na salonie samochodowym w koreańskim Busan zostanie zaprezentowany Hyundai Inster. To nowy miejski miejski SUV segmentu A z zasięgiem do 355 kilometrów na jednym ładowaniu. Co wiemy o koreańskiej nowości?

Zdjęcie Nowy Hyundai Inster. Koreańczycy zapowiadają elektrycznego SUV-a segmentu A / Hyundai / materiały prasowe