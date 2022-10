Hyundai Grandeur zaskakuje swoją stylistyką. Niestety są też złe wieści

Prototypy Hyundai N Vision 74 – auto przyszłości w ciuchach z przeszłości

Zaprezentowany dziś Hyundai Grandeur stanowi siódmą już generację flagowej koreańskiej limuzyny. Jeśli w tym momencie staracie się przypomnieć o jakim samochodzie mowa - uspokajamy - możecie nie wiedzieć. Model ten, choć będący w produkcji od 1986 roku, nigdy nie trafił na nasz rynek. Ba, w samej Europie był sprzedawany stosunkowo krótko, a od niedawna jest dostępny wyłącznie w Korei, na Bliskim Wschodzie i wybranych rynkach Ameryki Południowej. Wszystko wskazuje na to, że podobnie będzie z zaprezentowaną właśnie nowością.

Klasycznie i nowocześnie

A szkoda, bo w jej przypadku Koreańczycy postanowili pójść w modne w ostatnim czasie zjawisko, polegające na połączeniu klasycznego wyglądu z nowoczesnymi technologiami i współczesnym komfortem. Efektem tego działania jest luksusowy, mierzący blisko 4990 mm pojazd, którego linia boczna przypomina nieco już zapomniane szkice koncepcyjne samochodów z lat 80.

Zdjęcie Hyundai Grandeur 2023 / materiały prasowe

Płaskie powierzchnie, stosunkowo proste kształty i ostre przetłoczenia, zgrabnie łącza się z nowocześnie wyprofilowanym przodem, podkreślonym reflektorami o minimalistycznym wzorze. Całość jest zaakcentowana współczesnymi detalami, takimi jak automatycznie wysuwające się klamki. Nowy Grandeur stara się przy tym nawiązać do swojej długiej historii. Trójkątna szyba za słupkiem C, a także czarna listwa ozdobna otaczająca pojazd, to elementy wyjęte wprost z pierwszej generacji tej dużej limuzyny.

Przestronnie i luksusowo

Także wnętrze samochodu zostało utrzymane w mieszanej stylistyce. Producent postawił bowiem na klasyczne, duże, obszyte ekologiczną skórą fotele i szeroką tylną kanapę, która bez problemu pomieści nawet trójkę pasażerów. Kierownice, której kształt nawiązuje do starszych modeli Hyundaia, otaczają płaskie cyfrowe ekrany. Duży wyświetlacz znajdziemy także w środkowej części deski rozdzielczej. Całość została utrzymana w stonowanych, jasnych kolorach, a uwagę przekuwa także sporej wielkości panoramiczny dach.

Zdjęcie Hyundai Grandeur 2023 / materiały prasowe

Niestety na obecną chwilę producent nie zdradził danych technicznych nowego samochodu. Zarówno kwestia jego napędu oraz osiągów pozostaje zatem tajemnicą. Jeśli wierzyć zapewnieniom marki - więcej informacji powinno pojawić się już nadchodzących tygodniach.

