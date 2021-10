Genesis GV60 - poznaliśmy wersje silnikowe

Pierwsza jazda Ioniq 5 - elektryczna rewolucja po koreańsku

Nie jest tajemnicą, że Genesis GV60 jest bliźniakiem Hyundaia Ionika 5. Pisząc więc o nim za pierwszym razem, założyliśmy, że dostępne wersje silnikowe będą się pokrywały. Tymczasem Genesis w każdej odmianie jest nieco mocniejszy.

Rolę bazowej odmiany pełni taka z silnikiem o mocy 228 KM, który napędza wyłącznie koła tylne. Kolejna wersja ma już dwa silniki (po jednym na oś) i generuje już 318 KM. Topowy GV60 daje kierowcy do dyspozycji 435 KM, co pozwala na sprint do 100 km/h w około 4 sekundy.



W gamie zabraknie bazowej dla Ioniq 5 odmiany o mocy 170 KM, a także mniejszej baterii (58 kWh). Dostępna będzie tylko taka o pojemności 77,4 kWh, która pozwoli przejechać bazowej wersji nawet 451 km. Akumulator można ładować prądem o mocy 350 kW co w teorii pozwoli na uzupełnienie energii od 10 do 80 procent w 18 minut.

Genesis GV60

Co ciekawe, chociaż Genesis z założenia jest marką premium Hyundaia, nastawioną raczej na komfort, GV60 ma mieć także sportowe zacięcie. Dlatego poza takimi dodatkami, jak aktywne zawieszenie, reagujące na ukształtowanie nawierzchni, dzięki skanującej ją kamerze, dostępny będzie mechanizm różnicowy o ograniczonym uślizgu oraz możliwość dezaktywowania przedniego silnika, na wypadek gdyby ktoś chciał podriftować swoim elektrykiem.



Niestety Koreańczycy nadal nie zdradzili, kiedy możemy spodziewać się premiery Genesisa GV60.

