Genesis G80 Sport - symbolicznie usportowiony

Premiery Genesis G80 - Niemcy powinni zacząć się bać?

W przypadku Genesisa G80 dopisek Sport oznacza wersję wyposażenia. Samochód taki rozpoznamy po zmodyfikowanych zderzakach (uwagę zwraca zwłaszcza dolna część przedniego z nowymi, ostrymi liniami), wstawkach z ciemnego chromu oraz przygotowanych specjalnie dla tej odmiany 20-calowych alufelgach.

We wnętrzu z kolei znajdziemy nowe elementy wykończenia z włókna węglowego, aluminium lub interesującego połączenia tych materiałów z diamentowym wzorem. Pojawiła się oczywiście obowiązkowa sportowa kierownica z trzema ramionami oraz aluminiowe nakładki na pedały. Koreańczycy nie zapomnieli też o innych drobnych akcentach, jak czerwone przeszycia.



Genesis G80 Sport wyróżnia się na tle pozostałych wersji nie tylko wizualnie. Auto otrzymało adaptacyjne zawieszenie o twardszych niż standardowo nastawach oraz skrętną tylną oś. Szczególnie ten drugi dodatek jest wart odnotowania, ponieważ poprawia zarówno zwinność przy niskich prędkościach jak i stabilność podczas szybkiej jazdy.



Zmian nie znajdziemy natomiast pod maską. Gama w Korei Południowej obejmuje diesla 2.2 CRDi o mocy 210 KM oraz dwa doładowane silniki benzynowe. Pierwszy to czterocylindrowe 2,5 l o mocy 300 KM, a drugi to V6 3,5 l generujący 375 KM. Genesis nie wprowadził żadnych zmian w ich układach wydechowych, ale za to dodał system Active Sound Design, który wzmacnia dźwięk silnika emitując go z głośników.