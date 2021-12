Wiadomości Car of the Year 2022. Znamy finalistów

Pewnym znakiem czasów jest to, że w konkursie COTY jedynym autem spalinowym jest Peugeot 308 (choć dostępnym też z napędem hybrydowym plug-in). Reszta to samochody elektryczne. Jurorzy polskiej edycji Car of the Year nieco "wyłamali się" i nominowali do finału tylko dwa elektryki - Forda Mustanga Mach-E oraz Hyundaia Ioniq 5. Pozostali pretendenci do tytułu to Renault Arkana, Nissan Qashqai oraz Toyota Yaris Cross - auta spalinowe, ale występujące w hybrydowych wersjach.

Zdjęcie Ford Mustang Mach-E, Nissan Qashqai, Renault Arkana, Hyundai Ioniq 5 oraz Toyota Yaris Cross /

Finał odbył się na Torze Modlin, gdzie przeprowadzono końcowe jazdy, głosowanie i zakończenie konkursu. Jak równy z równym walczyły Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5 oraz Renault Arkana. W efekcie zwycięzcą okazał się elektryczny Mustang, który zdobył 98 pkt. Zaledwie o jeden punkt mniej zdobyło Renault Arkana - 97 pkt, na trzecim miejscu uplasował się Hyundai Ioniq 5 - 88 pkt. Statuetkę Car of the Year z rąk przewodniczącego jury odebrał Prezes Ford Polska Piotr Pawlak.





Reklama

Zdjęcie Wojciech Sierpowski i Piotr Pawlak /

- Przekazując prezesowi Ford Polska, Piotrowi Pawlakowi, statuetkę za zwycięstwo Forda Mustanga Mach-E w konkursie Car of the Year Polska 2022 poczułem, że po obu jej stronach znaleźli się fani motoryzacji. Mustang Mach-E, jak żaden z innych kandydatów, łączy historię z przyszłością. Na Torze Modlin, gdzie odbyły się końcowe jazdy i zakończenie konkursu, Mach-E pokazał, że nawet w ekologicznym wydaniu Mustang nie zrezygnował z DNA dzikiego konia" - powiedział Wojciech Sierpowski, przewodniczący Jury konkursu Car of the Year Polska.