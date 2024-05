Ford E-Tourneo Custom i E-Transit Courier pierwszy raz pokazane w Polsce

Spis treści: 01 Ford E-Tourneo Custom. Wersje wyposażenia

02 Napęd Forda E-Tourneo Custom

03 Jakie ceny Forda E-Tourneo Custom?

04 Ford E-Transit Courier. Dwie wersje napędowe

05 Jaka cena Forda E-Transit Courier?

Ford Pro, jednostka amerykańskiego producenta skierowana do biznesu, zaprezentował na XVI Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach dwa nowe modele - E-Tourneo Custom oraz E-Transit Courier. Jak wskazuje litera "E", są to pojazdy to elektryczne.

Ford E-Tourneo Custom. Wersje wyposażenia

Ford E-Tourneo Custom jest dość przestronnym autem, oferującym maksymalnie dziewięć miejsc. Auto dostępne będzie w dwóch wariantach długości oraz w trzech wersjach wyposażenia.

Reklama

W odmianie podstawowej, Limited, znajdziemy m.in.:

system dostępu bezkluczykowego

czujniki parkowania z przodu i z tyłu

tempomat z inteligentnym ogranicznikiem prędkości

kamerę cofania

reflektory statyczne Full LED

automatyczną klimatyzację

podgrzewaną przednią szybę

13-calowy ekran multimediów

17-calowe felgi

W wariancie Active klienci będą mogli liczyć m.in. na:

funkcję domykania bocznych drzwi przesuwnych

automatyczną klimatyzację trzystrefową

podgrzewane przednie fotele

nawigację satelitarną

automatyczne hamowanie w czasie cofania

Odmiana Titanium X jest równoległa do Active, ale, jak deklaruje Ford, przeznaczona dla klientów o nieco innych potrzebach. W samochodzie znajdziemy m.in. tylne światła LED czy system kamer 360 stopni. Standardem w tej wersji jest również w pełni skórzana tapicerka.

Zdjęcie Ford E-Tourneo Custom dostępny jest w trzech wersjach wyposażenia - podstawowej Limited i dwóch równoległych, czyli Active i Titatnium X. / materiały prasowe

Napęd Forda E-Tourneo Custom

Ford E-Tourneo Custom oferowany jest z napędem na przód i silnikiem o mocy 218 KM. Akumulator trakcyjny o pojemności 64 kWh zapewnia zasięg do 325 km (według norm WLTP).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ford e-Tourneo Custom i e-Transit Courier na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Elektryzujące premiery INTERIA.PL

Jakie ceny Forda E-Tourneo Custom?

Za Forda E-Tourneo Custom klienci będą musieli zapłacić od 233 060 zł netto, za krótszy wariant w odmianie wyposażenia Limited. Odmiana Active to koszt 242 950 zł, zaś Titanium X - 248 870 zł. Ceny dłuższej odmiany prezentują się następująco: Limited od 235 060 zł, Active od 244 950 zł i Titanium X od 250 870 zł.

Ford E-Transit Courier. Dwie wersje napędowe

Drugim z zaprezentowanych w Katowicach elektrycznych modeli jest E-Transit Courier. On również będzie dostępny w dwóch wariantach długości, a ponadto w trzech odmianach nadwozia, czterech wariantach wyposażenia i dwóch wersjach napędowych - o mocy 136 KM lub 218 KM.

Zdjęcie Ford E-Transit Courier dostępny będzie w dwóch wariantach mocy - 136 KM i 218 KM. / materiały prasowe

Ford informuje, że jego inżynierom udało się poprawić wszystkie parametry dotyczące ładowności. W efekcie szerokość między tylnymi nadkolami wynosi 1 220 mm, dzięki czemu van może po raz pierwszy przewozić dwie europalety.

Jaka cena Forda E-Transit Courier?

Ford deklaruje, że ceny tego modelu w Polsce zaczynać się będą od 215 610 zł netto.

Zdjęcie Ford E-Transit Courier dostępny będzie łącznie w czterech wariantach wyposażenia. / materiały prasowe

Produkcja obu modeli rozpocznie się na początku 2025 roku, a ich oferta wraz z cennikami zostanie zaprezentowana jesienią tego roku.