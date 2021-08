Fiat Punto wraca na rynek! Wiemy, kiedy zadebiutuje

Producenci To koniec Fiata Punto. Następcy nie będzie?

Fiat był zawsze ceniony za swoje nieduże, miejskie samochody i doprawdy trudno jest uwierzyć w to, że mógł porzucić tak popularny i lubiany model, jakim było Punto. Jego ostatnia, trzecia generacja, została zaprezentowana w 2005 roku i produkowana aż do 2018! Włosi z niezrozumiałych względów nie mieli pomysłu na ten model i po przeprowadzeniu kilku liftingów (i paru zmianach nazw - z Grande Punto na Punto Evo, aż po powrót do samego "Punto"), zniknął z rynku.

Teraz jednak nowa generacja Punto dostała zielone światło i pojawi się na rynku w 2023 roku. Nietrudno się domyślić, co stanęło za taką decyzją. Fiat, tak jak cały koncern FCA, jest teraz częścią koncernu Stellantis, a Francuzi akurat nie zarzucili projektowania nowych generacji miejskich samochodów. To na bazie ich podzespołów powstał obecny Opel Corsa i te same posłużą do stworzenia nowego Punto.



Póki co nie znamy żadnych szczegółów co do tego, jaki będzie nowy mieszczuch Fiata. Można oczywiście spojrzeć na rozwiązania w Corsie oraz Peugeocie 208, lecz nie da się wykluczyć, że za dwa lata modele te przejdą modernizację i Punto przejmuje już na przykład odświeżone multimedia, których jeszcze nie ma. Podobnie jest z gamą silników - logika podpowiada, że pod maską znajdziemy 3-cylindrową jednostkę 1.2 PureTech (diesla pewnie już nie, bo producenci odchodzą od takich silników). Według nieoficjalnych informacji jednak, Punto ma być dostępne z napędem wykorzystującym miękką hybrydę lub układ hybrydowy plug-in. Takich Stellantis jeszcze nie stosuje w swoich miejskich modelach.



Corsę i 208 kupimy już teraz za to w wersji elektrycznej. Tymczasem, ponownie według niepotwierdzonych informacji, Punto "na baterie" pojawi się dopiero w 2024 roku. Może więc także korzystać z nowszej, niż obecnie stosowana, wersja napędu. Na potwierdzenie tych doniesień oraz bardziej konkretne informacje, będziemy musieli jeszcze poczekać.

