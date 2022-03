"Unifikacja" to słowo klucz w przypadku polityki koncernów (nie tylko) motoryzacyjnych, a szczególnie dobrze jest to widoczne w przypadku modeli użytkowych. Tak jest chociażby w przypadku koncernu Stellantis, gdzie spotkamy tego samego vana pod różnymi markami.

Najnowszym z rodziny jest Fiat E-Ulysse, który pod znajomą nazwą, kryje auto, jakie znajdziemy już w ofercie Citroena, Peugeota, Opla, a także Toyoty. Jak też nietrudno się domyślić, włoski producent zaprezentował swój model w wersji elektrycznej.

Fiat E-Ulysse

Tak jak w przypadku koncernowych braci, oznacza to silnik o mocy 136 KM i generujący 260 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Auto przyspiesza do 100 km/h w 13,5 s, a jego prędkość maksymalna to 130 km/h. Takie dane dotyczą przynajmniej wersji z mniejszą baterią o pojemności 50 kWh, zapewniającą zasięg na poziomie 230 km. Większy akumulator (75 kWh, 330 km zasięgu) jest cięższy, co w oczywisty sposób wpływa na osiągi.

Fiat E-Ulysse

Klienci mają też do wyboru dwie wersje długości nadwozia - standardową (4956 mm) oraz długą (5306 mm). Na pokładzie zmieścimy do ośmiu podróżnych, albo 4200 l ładunku (wersja standardowa) lub 4900 l (długa). Producent przewiduje 12 opcji konfiguracji wnętrza w tym z pojedynczymi siedzeniami ustawionymi naprzeciwko siebie oraz wielofunkcyjnym stolikiem.

Fiata E-Ulysse można już zamawiać na wybranych runkach (Polski nie ma na liście póki co), a pierwsze egzemplarze trafią do klientów w maju.

