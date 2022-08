Fiat Doblo VAN i E-Doblo VAN. Można już składać zamówienia

O nowym Fiacie Doblo i jego elektrycznym wariancie E-Doblo już pisaliśmy, a więcej o samym samochodzie przeczytanie w tekście poniżej. Fiat Doblo zadebiutował na rynku w 2000 roku i właśnie ruszyło zbieranie zamówień na trzecią generację tego modelu w salonach Fiata. Fiat E-Doblo jest bliźniaczą konstrukcją do Toyoty ProAce, Peugeota Partnera i Riftera, Citroena Berlingo i Opla Combo.

Fiat Doblo VAN - dwa typy napędu, rozstawy osi i nadwozia

Fiat Doblo VAN w momencie otwarcia zamówień ma najnowszą generację dostępny jest z dwoma typami napędu. Konwencjonalne, spalinowe Doblo może być napędzane dieslem o pojemności 1.5 l i mocy 100 lub 130 KM. Dostępna jest także wersja benzynowa z silnikiem 1.2/110 KM.

Z kolei E-Doblo VAN to elektryczny samochód dostawczy, Do jego napędu posłużył silnik o mocy 100 kW, generujący maksymalnie 280 Nm momentu obrotowego. Został on sprzężony z akumulatorem trakcyjnym o pojemności 50 kWh. Producent deklaruje zasięg wg normy WLTP dochodzący do 280 km. Co ciekawe, Fiat E-Doblo może rozpędzić się maksymalnie do 130 km/h.

Fiat Doblo występuje w tym momencie jako furgon lub furgon z kabiną brygadową. W przyszłości dostępny będzie także wariant kombi. Ponadto auto występuje w dwóch wariantach rozstawu osi.

Fiat Doblo VAN i E-Doblo VAN - ile trzeba zapłacić?

W kwestii możliwości przewozowych Doblo ma do zaoferowania całkiem dużo. W wersji z dłuższym rozstawem osi przewiezie 4,4 m3 ładunku. Jego ładowność sięga tony, a dzięki specjalnej przegrodzie oddzielającej przestrzeń ładunkową od pasażerskiej może przewieźć przedmioty o długości nawet 340 cm.

Fiat E-Doblo udźwignie 800 kg, a jego "paka" zmieści dwie europalety. Do samochodu możemy także podłączyć różnego rodzaju elektronarzędzia i zasilać je energią zmagazynowaną w akumulatorze trakcyjnym. W obu wariantach pojazdu nad bezpieczeństwem pasażerów czuwa łącznie 17 systemów bezpieczeństwa i wspomagania kierowcy.

Cennik Fiata Doblo otwiera kwota 83 708 zł netto, za którą otrzymamy krótszy wariant, o ładowności 650 kg, z benzynowym silnikiem 1.2. Pierwsze dostawy dla polskich klientów planowane są już na listopad tego roku.

