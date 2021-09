Fiat 500X Dolcevita debiutuje w nowych wersjach

Po premierze serii specjalnych Yacht Club Capri i Dolcevita Launch Edition, inspirowanych światem luksusowych jachtów oraz epoką Dolce Vita, Fiat 500X w wersji Dolcevita z otwieranym dachem jest teraz dostępny w odmianie Cross, wyróżniającej się terenowym charakterem oraz najbardziej zadziornej Sport.

Wersja Yacht Club Capri, w kolorze morza, powstała we współpracy z jednym z najbardziej ekskluzywnych włoskich klubów żeglarskich. ma niebieski, otwierany, materiałowy dach i niebieskie detale wykończenia, jak "linia piękna" i 18-calowe obręcze kół ze stopów metali lekkich. W kabinie znajdują się komfortowe i eleganckie białe fotele Soft Touch inspirowane światem żeglarskim oraz panel deski rozdzielczej w kolorze drewna (opcja na życzenie), nawiązujące do wykończenia luksusowych jachtów.

Dolcevita Launch Edition wyróżnia się natomiast eleganckim nadwoziem w białym kolorze Bianco Gelato, chromowanymi i satynowanymi akcentami zdobiącymi przedni "wąs", zderzaki i lusterka oraz srebrną "linią piękna" biegnącą wzdłuż karoserii. 18-calowe, aluminiowe felgi mają niebieskie akcenty, a prestiż wnętrza podkreślają białe fotele Soft Touch, które nawiązują do materiałów stosowanych w świecie żeglarstwa, elegancka biała deska rozdzielcza, chromowane wykończenie gałki dźwigni zmiany biegów i specjalnie zaprojektowane dywaniki.

Nowa odmiana Cross oferuje te same elementy, co w przypadku 500X ze standardowym dachem. Z zewnątrz wyróżnia się srebrnymi nakładkami na zderzaki, podkreślającymi terenowe aspiracje oraz dedykowanymi 18-calowymi alufelgami. We wnętrzu natomiast znajdziemy tapicerkę zarezerwowaną dla tej wersji oraz winylowe elementy dekoracyjne.



Z kolei 500X Sport zwraca uwagę bardziej agresywnymi zderzakami, nakładkami na progi, spojlerem nad tylną szybą i 18-calowymi alufelgami. W środku z kolei zastosowano sportowe fotele pokryte czarną tkaniną z czerwonym logo 500X oraz deskę rozdzielczą w kolorze matowego tytanu.



W Polsce gama silników składa się z dwóch silników benzynowych - o pojemności jednego litra i mocy 120 KM oraz o pojemności 1.3 litra i mocy 150 KM, który jest dostępny z automatyczną skrzynia biegów.

