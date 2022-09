Ferrari SP51 V-12 Speedster – stworzone dla jednego klienta

Rajdy i wyścigi Oto nowe Ferrari 296 GT3 – przyszłość włoskiej marki w zawodach Grand Touring

Zaprojektowany przez Centrum Stylistyczne Ferrari, model SP51 to rasowy sportowiec bazujący na platformie modelu 812 GTS. Oznacza to, że pojazd dzieli ze wspomnianą konstrukcją układ napędowy, platformę oraz mocarny silnik V12.

Wyjątkowy zewnątrz

Na pierwszy rzut oka najbardziej uderzającą cechą samochodu jest całkowity brak dachu. To czyni z niego prawdziwego roadstera, bez wątpienia zapewniającego radość podczas jazdy na świeżym powietrzu. Wprowadzenie takiego rozwiązania wymagało od inżynierów Ferrari skrupulatnej pracy nad aerodynamiką samochodu, a proces ten obejmował m.in. liczne symulacje w tunelu powietrznym oraz testy dynamiczne. Wszystko, by model dysponował jak najlepszymi osiągami, przy jednoczesnym zachowaniu względnej ciszy w kabinie.

Reklama

Także przód samochodu został przeprojektowany i wyposażony w unikalne przednie reflektory, które są krótsze i znacznie mniej pochylone niż te w 812 GTS. Przedni zderzak posiada bardziej agresywny wygląd, a grill został delikatnie przebudowany. W oczy rzuca się także całkowicie odświeżony tylny pas, ze spojlerem z włókna węglowego i gigantycznym dyfuzorem. Wisienką na torcie są zaprojektowane specjalnie dla SP51 felgi, które zostały wykończone diamentowym lakierem.

Zdjęcie Ferrari SP51 V-12 Speedster / materiały prasowe

Jak przystało na tego rodzaju projekt, unikalny jest także jego kolor. Ferrari wykorzystało tu trójwarstwowy lakier Rosso Passionale, który został opracowany specjalnie dla tego samochodu. Wrażenie dodatkowo wzmacnia niebiesko-biały pas biegnący wzdłuż pojazdu. Jest on inspirowany barwami legendarnego Ferrari 410 S z 1955 roku.

Unikalny wewnątrz

Podobne barwy trafiły do wnętrza samochodu, gdzie czerwona Alcantara jest wyraźnie podkreślona niebiesko-białym przeszyciem. W kokpicie nie brakuje ogromnej ilości włókna węglowego oraz wykonanych na zamówienie detali. Jest nawet niewielka tabliczka z napisem "Ferrari SP51 one of one", która od razu informuje, że mamy do czynienia z jednym takim egzemplarzem na świecie.

Zdjęcie Ferrari SP51 V-12 Speedster / materiały prasowe

Jedyny na świecie

Nie wiadomo ile pieniędzy i czasu wymagało zrealizowanie projektu. Nie ma to jednak znaczenia, bo samochodu i tak nie da się kupić. Ferrari SP51 V-12 Speedster powstał wyłącznie dla jednego, wieloletniego klienta z Tajwanu.

***