Fernando Alonso testuje nową Toyotę Hilux

Podczas ubiegłorocznych treningów w Hiszpanii przed Rajdem Dakar 2020 Fernando Alonso i doświadczony uczestnik dakarowych zmagań Marc Coma w roli pilota mieli wyjątkową okazję, by przetestować przedprodukcyjny prototyp nowej Toyoty Hilux 2020. Duet przygotowywał się do startu w najtrudniejszym rajdzie świata za kierownicą rajdowego Hiluxa, zbudowanego przez TOYOTA GAZOO Racing. Alonso i Coma wystartowali w tym roku w Rajdzie Dakar po raz pierwszy.

Nowa wersja pick-upa otrzymała nowy, mocny silnik 2.8 oraz nowe zawieszenie. Samochód jest też w całości zamaskowany, więc możemy spodziewać się wyraźnych zmian w stylistyce.



Po jeździe testowej na wymagającej trasie rajdowego odcinka specjalnego, gdzie dominował piach i żwir, Fernando Alonso skomentował: "Hilux to ikona off-roadu, a ja zawsze byłem fanem tego samochodu. Kiedy zobaczyłem nowego Hiluxa po raz pierwszy, wyglądał naprawdę spektakularnie. To była duża przyjemność przetestować nowe auto w trudnych warunkach, na trasie rajdowego OS-u, i móc sprawdzić jego możliwości. Nowy silnik 2.8 spisuje się bardzo dobrze, a nowe zawieszenie daje świetne wrażenia z jazdy. Nawet jak wyciśniesz z tego auta wszystko co się da, zawieszenie nadal zapewnia komfort. Uważam, że nowy Hilux będzie nie do pobicia".