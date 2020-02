Ekstremalna Toyota Supra GRMN jeszcze w tym roku?

W zeszłym roku Toyota pokazała nową GR Suprę, w tym dodaje do oferty odmianę 2-litrową oraz nowego hot hatcha GR Yaris. Japońskie media donoszą, że wkrótce do tej listy trzeba będzie też dopisać kolejną wersję flagowego coupé – Suprę GRMN. Możemy spodziewać się większej mocy, mniejszej masy, jeszcze bardziej muskularnego nadwozia i wielkiego skrzydła. A wszystko to zobaczymy być może już w tym roku.

Zdjęcie /

O bardziej ekstremalnej odmianie Toyoty GR Supry informuje japoński portal Best Car Web. Zdaniem dziennikarzy z Kraju Kwitnącej Wiśni Supra GRMN będzie dysponowała mocą około 400 KM. Obecnie auto w najmocniejszej wersji z turbodoładowanym silnikiem 3.0 generuje 340 KM i 500 Nm. Podkręcenie 6-cylindrowego motoru do 400 KM nie powinno być większym wyzwaniem dla inżynierów Toyoty. Tym bardziej, że tunerom udaje się już wyciskać z tego silnika nawet 1 000 KM. Wraz z podniesieniem mocy ekipa Gazoo Racing - sportowego działu Toyoty - z pewnością weźmie też na warsztat zawieszenie auta.

Reklama

Nowa Supra w wersji GRMN z pewnością zmieni się również z wyglądu. Nadwozie japońskiego coupé już teraz zwraca uwagę bardzo muskularną stylistyką, a w mocniejszej odmianie będzie wyglądać zapewne jeszcze bardziej agresywnie. Wzorem poprzedniej Supry na tyle auta z dużą dozą prawdopodobieństwa zagości też potężne skrzydło. Jak obecna Toyota GR Supra prezentuje się po takim tuningu mogliśmy zobaczyć w listopadzie na amerykańskich targach SEMA. Zaprezentowano tam wiele zmodyfikowanych egzemplarzy nowej Supry. Wśród nich wyróżniała się chociażby GR Supra 3000GT, stworzona dla upamiętnienia specjalnej wersji poprzedniej generacji modelu.

Inżynierowie odpowiedzialni za GR Suprę GRMN zwrócą zapewne uwagę również na dodatkową redukcję masy, więc powinniśmy spodziewać się szerokiego zastosowania włókna węglowego lub innych kompozytów. Całość uzupełnią prawdopodobnie też szersze felgi o nowym wzorze ramion. Data debiutu Toyoty Supry GRMN nie jest znana, ale zdaniem japońskich mediów auto może zadebiutować już pod koniec tego roku.