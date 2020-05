BMW serii 5 wyraźnie odświeżone

Oferowana od 2017 roku generacja BMW serii 5 doczekała się właśnie kuracji odświeżającej. Co zmieniło się w eksportowym hicie z Bawarii, którego sprzedaż przekroczyła już 600 tys. egzemplarzy?

Zgodnie z panującym w Monachium trendem odświeżony model otrzymał zauważalnie większe "nerki" osłony chłodnicy i przeprojektowane reflektory. Przednie, dzięki cieńszym konturom, zdają się teraz bardziej "przymrużone" - w ich wnętrzu pojawiły się listwy świetlne w kształcie litery L. Tylne lampy zyskały za to "ostrzejsze" załamania, co dodawać ma sylwetce auta zadziorności. Przeprojektowano też tylny zderzak, który zyskał "czystsze" kształty.



Inne nowości to o na przykład trapezoidalne końcówki wydechu we wszystkich wersjach silnikowych, nowe lakiery (cztery dodatkowe kolory) czy wzory obręczy kół w rozmiarach od 18 do 20 cali. Na liście opcji pojawiły się chociażby - zoptymalizowane względem masy i oporów aerodynamicznych - felgi BMW Individual Air Performance czy reflektory BMW Laserlight dostępne teraz dla wszystkich odmian.



W kabinie zmiany są ledwie widoczne. Standardem stał się nowy system BMW Operating System 7, który opcjonalnie może być obsługiwany z poziomu wolnostojącego ekranu o przekątnej 12,3 cala (standardowo 10,25 cala). Oznacza to również zastosowanie najnowszych wirtualnych zegarów, wyraźnie mniej czytelnych, od poprzednio stosowanych w "piątce". Wprawne oko wypatrzy też nowe dekory na desce rozdzielczej i tunelu środkowym.



Bez większych zmian pozostała oferta jednostek napędowych. Wszystkie odmiany z cztero- i sześciocylindrowymi silnikami standardowo dostępne są jako "miękkie" hybrydy z 48-voltową instalacją elektryczną i rozruszniko-alternatorem o mocy 11 KM. Rodzinę hybryd plug-in uzupełnił BMW 530e Touring (również w odmianie xDrive). Auto ma pod maską benzynowy motor o pojemności 2,0 l (184 KM i 300 Nm) wspomagany elektrycznym silnikiem trakcyjnym generującym 109 KM i 265 Nm. Moc systemowa napędu to 292 KM i 420 Nm. W zależności od wersji nadwoziowej i konfiguracji napędu sprint do 100 km/h zajmuje około 6 s, a prędkość maksymalna oscyluje w okolicach 235 km/h. Maksymalny zasięg "na prądzie" to - w zależności od trybu pomiarowego - między 58 a 67 km.



Ciekawą funkcją hybryd plug-in ma być, dostępna od jesieni, BMW eDrive Zone. To bazujący na danych z nawigacji satelitarnej system, który automatycznie przełączy auto w tryb elektryczny po wjechaniu do tzw. "zielonej" strefy.



Odświeżone ""piątki" już wkrótce będzie można zamawiać u dealerów niemieckiej marki. Rynkowy debiut planowany jest na lipiec bieżącego roku.