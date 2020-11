BMW serii 4 coupe wyjeżdża na polskie drogi

Nowy Dyrektor Generalny BMW Group Polska, Christian Haririan, podjął się nietypowego zadania. Został prowadzącym spot promującego nowe BMW serii 4 coupe, który stał się jednocześnie dobrą okazją do przywitania się.

Zdjęcie BMW M440i coupe /

Nadeszły czasy nietypowe dla jakichkolwiek premier. Niezależnie od tego, czy chodzi o pierwsze wystąpienie na nowo objętym stanowisku, czy o samochód. Tak się złożyło, że właśnie w tej nowej rzeczywistości pracę w Polsce rozpoczął nowy Dyrektor Generalny BMW Group Polska, Christian Haririan, a w salonach jest już dostępne nowe BMW serii 4 coupe.



BMW M440i coupe w Warszawie 1 / 13 BMW M440i coupe Źródło: udostępnij

Polski oddział BMW znalazło bezpieczny sposób na to, by jednocześnie przedstawić swojego nowego szefa i swój nowy model. Haririan wsiadł do jednego z pierwszych egzemplarzy serii 4 w naszym kraju i wybrał się na nocną przejażdżkę ulicami Warszawy. Opowiada w jej trakcie o samochodzie, jego stylistyce, a także wrażeniach z jazdy topową obecnie wersją M440i.