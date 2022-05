BMW M4 CSL – ekstremalna wersja M4, tylko dla wybranych

CSL w nomenklaturze niemieckiego producenta oznacza "Competition, Sport, Lightweight". Pojazdy okraszone tym skrótem od zawsze charakteryzowały się maksymalnym "odchudzeniem" przy jednoczesnym zachowaniu ekstremalnych osiągów i co ważne - homologacji.

Dowodem na wyjątkowość takiego działania może być fakt, że przez niemal 50 lat istnienia marki, powstały zaledwie trzy pojazdy oznaczone literami CSL. Pierwszym z nich było BMW 3,0 CSL z początku lat siedemdziesiątych, które w swoim okresie bezsprzecznie królowało na torach wyścigowych całego świata. Kolejnym było BMW E46 M3 CSL z 2003 roku - do dziś uznawane za jedno z najlepszych M3 w historii producenta. Teraz z okazji swojego jubileuszu, BMW pokazało model M4 CSL, który ma szanse stać się równie kultowym pojazdem, co jego poprzednicy.

BMW M4 CSL - jeszcze lżejszy

Nowe BMW M4 CSL idealnie się bowiem wpasowuje w wyżej wspomniane założenia. Przede wszystkim pojazd waży zaledwie 1625 kilogramów, a wiec o niemal 150 kg mniej niż standardowy model M4. Konstruktorzy osiągnęli to za sprawą licznych modyfikacji - zarówno nadwozia jak i wnętrza. Maska pojazdu oraz pokrywa bagażnika została zastąpiona zamiennikiem z włókna węglowego. Stosunkowo ciężkie fotele podmieniono na lekkie, sportowe, bez zbędnych elementów konfiguracyjnych, bagażnik pozbawiono tapicerki, usunięto także elektronikę, w tym system automatycznej klimatyzacji. Nawet tylne reflektory zostały zamienione na lekkie odpowiedniki, lżejsze o 400 gramów. Efektem końcowym jest stosunek mocy do masy, który poprawił się z 292 KM/t do 333 KM.

BMW M4 CSL - jeszcze mocniejszy

W głównej mierze, to właśnie ograniczenie wagi wpłynęło na osiągi samochodu. Sam silnik pozostał niemalże niezmieniony. Jednostka napędowa BMW M4 CSL bazuje na tym samym wysokoobrotowym, sześciocylindrowym silniku rzędowym z technologią M TwinPower Turbo, którą można znaleźć w samochodzie wyścigowym BMW M4 GT3. Jego znaczne rezerwy wydajności umożliwiły znaczny wzrost mocy bez konieczności ustępstw pod względem stabilności lub trwałości. Kluczem do tego było zwiększenie maksymalnego ciśnienia doładowania dwóch turbosprężarek typu mono-scroll z 1,7 bara do 2,1 bara. Silnik BMW M4 CSL rozwija maksymalny moment obrotowy 650 Nm (479 lb-ft) między 2750 a 5950 obr./min. Jego maksymalna moc 405 kW/550 KM jest wytwarzana przy 6250 obr./min.

Moment napędowy wytwarzany przez silnik jest przekazywany na tylne koła za pośrednictwem ośmiostopniowej skrzyni biegów M Steptronic z układem Drivelogic. Specyficzne dla modelu mocowanie silnika i skrzyni biegów zapewniają, że moc silnika przekłada się na dynamiczne osiągi w wyjątkowo szybki i bezpośredni sposób.

BMW M4 CSL - jeszcze szybszy

Dość powiedzieć, że BMW M4 CSL przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,7 sekundy. Zresztą najlepszym dowodem na jego możliwości niech będzie fakt, że w testach na torze Nordschleife na torze Nurburgring, BMW M4 CSL zanotowało najszybsze czasy okrążeń w historii seryjnie produkowanego samochodu BMW - 7 min. 15.677 sek.

BMW M4 CSL - jeszcze droższy

Niestety są też złe wiadomości. BMW M4 CSL powstanie w liczbie zaledwie 1000 egzemplarzy. Na cały świat. Nawet jeśli uda nam się trafić do grona tych szczęśliwców, z portfela będziemy musieli wysupłać niemal 700 000 złotych (na rynku brytyjskim pojazd został wyceniony na 125 900 funtów). Można zatem śmiało stwierdzić, że cena jest adekwatna do osiągów.

