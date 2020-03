BMW i8 niebawem zniknie z rynku

Produkcja hybrydowego supersamochodu BMW zakończy się już w kwietniu. Niestety nie ma co liczyć na pojawienie się następcy. A jeśli już jakiś będzie, to najpewniej z napędem czysto elektrycznym.

Zdjęcie BMW i8 Roadster /INTERIA.PL

BMW i8 zadebiutowało w 2013 roku jako coupe, które zrobiło ogromne wrażenie swoim "kosmicznym" wyglądem i zaskoczyło koncepcją napędu. Za plecami podróżujących, zamiast przynajmniej ośmiocylindrowego silnika, znalazła się doładowana, trzycylindrowa jednostka o pojemności 1,5 l, wspomagana doładowaniem. Dodatkowy zastrzyk mocy zapewnia motor elektryczny. Co ciekawe, układ ten sprawdzał się naprawdę dobrze, nawet w takim samochodzie.



Silnik spalinowy z technologią BMW TwinPower Turbo napędza tylne koła, a motor elektryczny przednie. W rezultacie daje to hybrydowy napęd na obie osie, który ma pozytywny wpływ na trakcję, zwinność i stabilność jazdy. Dzięki temu oraz dzięki spontanicznemu oddawaniu mocy silnika elektrycznego o maksymalnym momencie obrotowym 250 Nm dostępnym już w chwili ruszania z miejsca sportowy charakter BMW i8 czuć również podczas jazdy na samym napędzie elektrycznym, a więc bez lokalnej emisji spalin. W trybie elektrycznym samochód rozwija prędkość do 120 km/h.



Kabina pasażerska wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem węglowym oraz wykonany z aluminium moduł napędowy obejmujący oprócz silnika, elektroniki i układu jezdnego również funkcje konstrukcyjne i zderzeniowe, umożliwił nie tylko uzyskanie masy własnej poniżej 1500 kg, ale również równomierny rozkład masy na osie w stosunku 50:50. Z kolei umieszczony centralnie i nisko akumulator wysokonapięciowy obniżył środek ciężkości samochodu.



Ponadto w wyborze materiałów do wnętrza oraz w produkcji BMW i8 położono w dużej mierze unikalny nacisk na zrównoważony rozwój. Skóra stosowana na powierzchniach siedzeń i deski rozdzielczej jest garbowana ekstraktem z liści oliwnych. Surowcem do produkcji materiałów włókienniczych jest granulat poliestrowy, który pochodzi m.in. z recyklatu PET.

W momencie wprowadzenia na rynek i8 było pierwszym na świecie samochodem seryjnym wyposażonym w innowacyjne światła laserowe. Później wprowadzono je również w innych modelach - najpierw w serii 7, a następnie w wielu innych. Światła laserowe BMW zapewniają niezwykle intensywne oświetlenie drogi i znaczne większy zasięg świateł drogowych. Również ich zużycie energii jest znacznie niższe nawet w porównaniu z i tak już bardzo wydajnymi reflektorami diodowymi.

Prekursor wszystkich modeli hybrydowych plug-in w BMW Group był również pionierem nowej generacji silników spalinowych. W BMW i8 po raz pierwszy zastosowano nowy trzycylindrowy silnik benzynowy z technologią BMW TwinPower Turbo. Jednostka o pojemności 1,5 l charakteryzowała się zarówno bardzo kompaktową konstrukcją, jak i wyjątkowo wysoką mocą właściwą. 154 KM z litra pojemności ustanowiła nowy rekord w seryjnych modelach BMW (w sumie 231 KM).

Jesienią 2017 roku i8 przeszło modernizację, a do gamy dołączyła wersja Roadster. Poprawiono również parametry hybrydowego napędu plug-in. Akumulator wysokonapięciowy w obu modelach miał teraz pojemność zwiększoną z 20 do 34 Ah i pojemność energetyczną brutto 11,6 kWh. Zoptymalizowana technologia ogniw umożliwiła też zwiększenie mocy maksymalnej silnika elektrycznego o 12 KM do 143 KM. Razem z silnikiem spalinowym dało to moc systemową 374 KM. Dzięki temu BMW i8 Coupé przyspiesza od 0 do 100 km/h w ciągu 4,4 s, a i8 Roadster w czasie 4,6 s. Oba modele uzyskują prędkość maksymalną 250 km/h. Zasięg elektryczny wynosi 55 km w Coupe oraz 53 km w Roadsterze.

Zdjęcie BMW i8 Roadster / INTERIA.PL

W konstrukcji dachu Roadstera wykorzystano innowacyjne procesy produkcyjne. Aluminiowe elementy łączące mechanizm miękkiego dachu z karoserią nowego wykonane są po raz pierwszy w nowatorskiej technologii druku 3D. Ta nowa w branży samochodowej metoda produkcyjna komponentów aluminiowych umożliwia taki kształt wzmocnień, jakiego nie dałoby się uzyskać za pomocą konwencjonalnych technologii odlewniczych, i gwarantuje optymalny stosunek sztywności komponentów do ich masy. Dzięki doświadczeniu pozyskanym w BMW i addytywne procesy produkcyjne mogą być obecnie stosowane w stale rosnącej liczbie komponentów oraz w modelach różnych serii.

Obecnie w fabryce w Lipsku produkowanych jest między innymi 200 pojazdów limitowanej edycji Ultimate Sophisto BMW i8. Jeden z tych modeli edycji specjalnej już w grudniu 2019 roku opuścił linię montażową jako 20-tysięczny egzemplarz modelu hybrydowego plug-in. Przy takim wolumenie produkcji i8 wyprzedziło już niejeden legendarny samochód sportowy BMW. Pośród kamieni milowych w historii samochodów sportowych jego sprzedaż znacznie wyprzedza klasyczne modele, takie jak BMW M1, które w wersji drogowej wyprodukowane zostało w liczbie zaledwie 399 sztuk, a także BMW Z8, które powstało łącznie w liczbie 5000 egzemplarzy. Ponadto BMW i8 od lat posiada ponad 50-procentowy udział w światowym rynku samochodów sportowych ze zelektryfikowanym napędem.