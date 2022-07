Pierwsze BMW serii 7 przeznaczone do przewożenia najważniejszych polityków i biznesmenów, powstało w 1978 roku i zapoczątkowało serię Security. Nie inaczej będzie w przypadku najnowszego wcielenia serii 7, jednak po raz pierwszy powstanie opancerzony wariant na bazie samochodu elektrycznego.

BMW i7 Security - masa nie gra roli

Sama bawarska marka zapowiada, że w przypadku BMW i7 zastosuje "nową i innowacyjną koncepcję ochrony". Na ten moment BMW nie zdradza co dokładnie kryje się pod tym hasłem, jednak nie da się ukryć, że auta opancerzone są cięższe od swoich cywilnych odpowiedników. Komplet opancerzenia, a więc grubsze szyby, pancerne płyty w drzwiach, przegrodach, podłodze i dachu oraz mocniejsze opony, waży razem około 800 kg. Mowa tu o opancerzeniu klasy VR6, czyli takim, które jest w stanie zatrzymać ostrzał z karabinu AK-47.

Premiera BMW serii 7 oraz i7 1 / 36 Premiera BMW serii 7 oraz i7 Źródło: INTERIA.PL Autor: Michał Domański udostępnij

BMW i7 Security ma występować w opancerzeniu klasy VR6 oraz VR7. Bez wątpienia dodatkowe wyposażenie wpłynie na wagę pojazdu, a co za tym idzie zmniejszy jego realny zasięg. Warto dodać, że standardowe i7 waży 2715 kg, a jego DMC to 3250 kg, więc nietrudno policzyć, ile może ważyć odmiana Security. Oznaczałoby problem w postaci konieczności posiadania prawa jazdy kategorii C, ale w myśl nowych przepisów, kategoria B wystarczy na elektryki o DMC do 4250 kg. Opancerzone i7 powinno więc się zmieścić w tych granicach.

BMW i7 Security pełne tajemnic

Na ten moment brak jest dokładnego opisu zmian i rozwiązań, jakie zostaną zastosowane w opancerzonej wersji i7, aby np. zabezpieczyć przed ostrzałem czy wybuchem miny zespół baterii trakcyjnej, przy jednoczesnym zachowaniu jej chłodzenia. Nie dziwi także brak cennika, bowiem takie modele są zawsze tworzone pod konkretne zamówienie. Nie wiadomo także, czy BMW ma może w zanadrzu jakieś rozwiązanie, które pozwoli zniwelować wpływ dodatkowych kilogramów na zasięg limuzyny.

"Cywilne" BMW i7 xDrive 60 ma dwa silniki generujące 544 KM. Auto osiąga pierwszą "setkę" w 4,7 sekundy, a maksymalnie może przejechać nawet 625 km. Więcej szczegółów na temat ostatecznej wagi i osiągów BMW i7 Security poznamy w przyszłym roku, kiedy auto trafi na rynek.

