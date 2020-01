Bentley Mulsanne 6.75 Edition - na pożegnanie

Złe wieści dla fanów Bentleya. Po przeszło 60 (!) latach brytyjski producent ostatecznie żegna się ze swoim kultowym silnikiem – V8 o pojemności 6,75 l.

Zdjęcie Bentley Mulsanne 6.75 Edition / Nowe samochody Nowy Bentley Flying Spur

Wielokrotnie modernizowana jednostka, której korzenie tkwią w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, odchodzi do lamusa. Na tym jednak nie koniec. Wraz z zakończeniem jej produkcji z oferty marki znika również druga, wytwarzana od 2009 roku, generacja modelu Mulsanne.

Reklama

By zamknąć ten rozdział swojej historii Bentley przygotował dla klientów coś ekstra. Seria specjalna - 6.75 Edition by Mulliner - ograniczona została do 30 egzemplarzy. Ostatni opuszczą bramy fabryki w Crewe wiosną. Następnie produkcja zostanie zakończona, a związani z nią pracownicy przeniesieni do innych działów.

Bentleya Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner poznamy m.in. po plakietce w kształcie litery V na przednich błotnikach. Pod maską znajdziemy pomalowany na czarny mat kolektor (zamiast standardowego srebrnego) i specjalną pamiątkową tabliczkę podpisaną przez Adriana Hallmarka - prezesa firmy.

Zdjęcie Bentley Mulsanne 6.75 Edition /

Klienci mają do wyboru cztery rodzaje perforowanej skóry (w kolorach Imperial Blue, Beluga, Fireglow i Newmarket Ten). Standardowo pojawią się też wykończenia w kolorze srebra i aluminium. Również w kabinie - na tunelu środkowym - pojawią się pamiątkowe tabliczki informujące o limitowanej serii.

Zdjęcie Bentley Mulsanne 6.75 Edition /

Warto przypomnieć, że legendarny już V8 6.75 l zadebiutował w 1959 roku pod maską Bentleya S2. Początkowo jego pojemność wynosiła 6.23 l. Z czasem rozwiercono go do obecnych 6.75 l. Chociaż w tym czasie motor doczekał się setek udoskonaleń, podstawowe parametry dotyczące np. wymiarów bloku pozostały niezmienione. W swojej ostatniej, podwójnie doładowanej, wersji silnik rozwija 530 KM i generuje potężne 1100 Nm (wersja 6.75 Edition by Mulliner bazuje na wzmocnionej odmianie Mulsanne Speed).

Zdjęcie Bentley Mulsanne 6.75 Edition /

Dziurę w ofercie po odchodzącym Mulsanne wypełnić ma nowy Flying Spur. Ten korzysta z podwójnie doładowanego W12 o pojemności 6,0 l. Począwszy od 2023 roku wszystkie modele brytyjskiego producenta mają być również dostępne w zelektryfikowanych wersjach hybrydowych...

Zdjęcie Bentley Mulsanne 6.75 Edition /