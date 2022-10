Audi RS Q3 edition 10 years - tylko dla wybrańców

Spis treści: 01 Audi RS Q3 edition 10 years otrzymało tylko subtelne dodatki

Audi RS Q3 edition 10 years otrzymało tylko subtelne dodatki

Chociaż mamy do czynienia z autem naprawdę wyjątkowym (choćby z racji mocno limitowanej produkcji), Audi zdecydowało się nadać RS Q3 edition 10 years raczej stonowanego charakteru. Auto można zamówić w dwóch kolorach - srebrnym z efektem matowym Dew Silver (który trafi też do reszty gamy) lub szary metalik Chronos Gray (zarezerwowany dla tej wersji). Dedykowane dla limitowanej edycji są czarne, 21-calowe felgi ze stopów metali lekkich o unikalnym wzorze. Za nimi mogą kryć się opcjonalne ceramiczne tarcze hamulcowe (19 cali) z przodu. Standardowo, samochód wyposażony jest w polerowane zaciski w kolorze szaro-antracytowym, a za dopłatą dostępne są zaciski czerwone lub niebieskie.

Zdjęcie Audi RS Q3 edition 10 years / materiały prasowe

RS Q3 edition 10 years wyróżniają także dodatki w kolorze czarnym lub czarnym. Są to między innymi przyciemnione klosze matrycowych reflektorów, obudowy lusterek, listwy wokół dachu, okien i na drzwiach. To samo dotyczy elementów na przednim spojlerze i wkładki dyfuzora. Dopełnieniem są czarne pierścienie oraz lakierowane na czarno oznaczenie modelu.

Za to we wnętrzu Audi RS Q3 edition 10 years czeka niespodzianka

Spore zaskoczenie czeka nas natomiast w środku, a to za sprawą zastosowania kubełkowych foteli. Kiedyś Audi oferowało je w wielu swoich modelach z oznaczeniem RS, ale w ostatnich latach niemal zupełnie od nich odeszło. Czy teraz "kubły" wracają do usportowionych Audi? Trudno powiedzieć, ale trzymamy kciuki, aby tak się stało.

Zdjęcie Audi RS Q3 edition 10 years / materiały prasowe

Fotele zastosowane w RS Q3 edition 10 years pokryte są kombinacją skóry i materiału Dinamica (rodzaj mikrofibry) w dwóch odcieniach czerni. Ten drugi materiał znalazł się także na elementach deski rozdzielczej. Uwagę zwracają też miedziane przeszycia w kształcie plastra miodu na siedziskach foteli, podłokietnika środkowego, podłokietników w drzwiach, kierownicy oraz dywanikach. Jubileuszowa edycja może się również pochwalić ozdobnymi inkrustacjami w kolorze carbon. Znajdziemy je np. na tyłach foteli i desce rozdzielczej.

Zdjęcie Audi RS Q3 edition 10 years / materiały prasowe

Ostanią zmianą jest system multimedialny z karbonową skórką, a na 10,1-calowym wyświetlaczu dotykowym widnieje napis "1 of 555", wskazujący numer naszego egzemplarza.

Audi RS Q3 edition 10 years - pod maską po staremu

Żadnych nowości nie znajdziemy za to pod maską. Audi RS Q3 edition 10 years napędzana jest silnikiem 2.5 TFSI, który generuje, tak samo jak w zwykłym RS Q3, 400 KM. Standardem jest oczywiście napęd quattro oraz 7-biegowa skrzynia dwusprzęgłowa. Auto przyspiesza do 100 km/h w 4,5 s, a prędkość maksymalna to nawet 280 km/h (po opcjonalnym przesunięciu ogranicznika). Sportowy układ wydechowy dostępny jest w opcji.

Audi RS Q3 edition 10 years 1 / 16 Audi RS Q3 edition 10 years Źródło: materiały prasowe udostępnij

Polskie przedstawicielstwo Audi nie podało jeszcze szczegółów oferty na RS Q3 edition 10 years. Wiemy jedynie, że edycja ta nie będzie funkcjonowała jako osobna odmiana modelu, ale jako opcjonalny pakiet, wyceniony w Niemczech na 5990 euro (ponad 29 tys. zł). Chętni muszą się jednak pospieszyć ponieważ, jak wspomnieliśmy, powstanie jedynie 555 jubileuszowych egzemplarzy.

