Audi R8 V10 Performance RWD - jeszcze więcej mocy

R8 w wersji RWD korzystało do tej pory z 540-konnej wersji silnika V10 5.2, więc było najsłabsze w gamie. Trudno było jednak na to narzekać, ponieważ taka moc rzucana wyłącznie na tylną oś to naprawdę dużo, a brak napędu na wszystkie koła, korzystanie odbija się na masie pojazdu. Teraz Audi zaprezentowało odmianę Performance RWD, wzmocnioną o 30 KM i 10 Nm.

Różnice są więc symboliczne, ale w ten sposób wersja z napędem na tył, zrównała się mocą z R8 wyposażonym w quattro. Performance RWD przyspiesza do 100 km/h w 3,7 s w przypadku wersji Coupe oraz w 3,8 s, kiedy zdecydujemy się na Spydera. Osiągi nie uległy więc zmianie, choć prędkość maksymalna (odpowiednio 329 km/h oraz 327 km/h) poprawiła się o kilka kilometrów na godzinę.



Tak jak dotychczas, napędzane na tył R8 może pochwalić się najniższą masą własną w rodzinie - 1590 kg w przypadku Coupe oraz 1695 kg w przypadku Spyfera. Rozkład mas ma wyraźny akcent na tył i wynosi 40:60.



Audi R8 V10 - jaka cena?

Audi R8 V10 Performance RWD wygląda identycznie jak wersja z quattro, ale można ją rozpoznać po wykończonym matową czernią grillu, splitterze, tylnej kratce wentylacyjnej oraz czarnych owalnych końcówkach wydechu (co w innych wersjach też jest dostępne w ramach pakietu czerń).

Nową odmianę będzie można zamawiać od 21 października, a ceny zaczynają się od 149 tys. euro za Coupe oraz 162 tys. euro za Spydera.

