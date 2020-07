Audi e-tron S zaprezentowane w pełnej krasie

Szczegóły na temat usportowionej odmiany elektrycznego SUVa Audi poznaliśmy już w marcu, ale wtedy jeszcze auta na zdjęciach były zamaskowane.

Zdjęcie Audi e-tron S / Samochody elektryczne Audi e-tron S, czyli usportowiony elektryk

Przedni i tylny zderzak e-trona S oraz e-trona S Sportback mają mocne kontury, a kurtyny powietrzne są duże i wyraziste. Sam dyfuzor z tyłu rozciąga się prawie na całej szerokości pojazdu. Fakt, że nadkola po obu stronach są szersze o 23 milimetry powoduje, że samochody sprawiają wrażenie bardzo atletycznych. Srebrne elementy ozdobne z przodu i z tyłu samochodu korespondują z aluminiowymi obudowami lusterek zewnętrznych, typowych dla modeli S. Duże fragmenty dolnej części nadwozia mogą być na życzenie pomalowane w kontrastowym kolorze.



Poszerzenia nadkoli to przykład połączenia aerodynamiki ze sportowym wyglądem. Ta technika została opracowana przez Audi, jest opatentowana i po raz pierwszy pojawia się w pojeździe produkowanym seryjnie. Dzięki temu - pomimo poszerzenia nadkoli - Audi e-tron S Sportback osiąga współczynnik oporu powietrza zaledwie 0.26. W Audi e-tron S współczynnik oporu powietrza wynosi 0.28.



Drugim ważnym elementem w koncepcji aerodynamiki, jest regulowany wlot powietrza chłodzącego z kanałami do chłodzenia hamulców przednich kół. Pozostaje on zamknięty tak często, jak to możliwe, aby strumień powietrza prawie bez turbulencji przepływał nad maską. W ramach efektywnego zarządzania temperaturą, każdy e-tron jest standardowo wyposażony w pompę ciepła. Pobiera ona energię cieplną z ciepła odpadowego podzespołów napędu, zwiększając tym samym zasięg nawet o dziesięć procent.



Oba samochody mogą być opcjonalnie wyposażone w reflektory Matrix LED. Każde światło jest podzielone na 1,3 miliona pikseli i może być sterowane z dużą precyzją, co stwarza możliwości dla wielu nowych funkcji. Na przykład w wąskich przejazdach światło wyznacza pozycję samochodu na pasie ruchu i w ten sposób pomaga kierowcy bezpiecznie pozostać w jego centrum.



Wnętrze najmocniejszych e-tronów jest zaprojektowane w ciemnych kolorach. Seryjnie dostępne są elektrycznie regulowane fotele sportowe. Ich tapicerka ze skóry i alcantary oraz dźwignia zmiany biegów mają romboidalne przetłoczenia S. Dekoracyjne wykończenia wykonano z szczotkowanego aluminium. Dostępne są one w dwóch wersjach, a dodatkowo, na życzenie, również w wersji z karbonem oraz pakietem oświetlenia nastrojowego.



Dane techniczne e-trona S były znane już wcześniej. Audi zastosowało tu trzy silniki elektryczne, które generują nawet 503 KM i 973 Nm. Podobnie jak w słabszych odmianach, szczytowe wartości dostępne są maksymalnie przez 8 sekund. Przyspieszenie do 100 km/h trwa 4,5 s, a prędkość maksymalna jest ograniczona do 210 km/h.

Nowe modele S mają dwa silniki elektryczne na tylnej i jeden na przedniej osi, co czyni je pierwszymi na świecie seryjnie produkowanymi samochodami elektrycznymi wyposażonymi w trzy silniki elektryczne. Ich układ napędowy oparty jest na zasadzie konstrukcji modułowej: konstrukcja mocniejszego silnika elektrycznego napędzającego tylną oś, jest teraz zaadaptowana i zamontowana na przedniej osi. Silnik elektryczny w przodzie e-trona 55 współpracuje z identycznym strukturalnie odpowiednikiem w tyle pojazdu. Wysokonapięciowy akumulator ma pojemność energetyczną brutto 95 kWh. Na jednym naładowaniu akumulatora Audi e-tron S i e-tron S Sportback osiągają zasięg odpowiednio do 360 km i 365 km.

Najmocniejszy elektryk Audi zadebiutuje jesienią, od razu w obu wersjach nadwozia.